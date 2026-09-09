Громадам спростили залучення грошей через муніципальні облігації

Українським громадам спростили процедуру випуску муніципальних облігацій, через які вони можуть залучати приватні кошти на довгострокові проєкти — від транспорту і водопостачання до житла, генерації електроенергії та модернізації тепломереж.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо раніше місцевим радам для кожної серії облігацій доводилося проходити повну процедуру погодження запозичення та реєстрації випуску, то тепер за умови кількох публічних пропозицій можна затвердити один базовий проспект.

Після цього громада може випускати нові серії, оформлюючи для кожної рішення про емісію та остаточні умови, без повторного затвердження базового проспекту. Сукупна номінальна вартість таких облігацій має залишатися в межах запозичень, погоджених Міністерством фінансів на відповідний рік.

Муніципальні облігації, або ОВМП, працюють як боргові цінні папери: інвестор на визначений строк надає гроші громаді, а вона має повернути їх разом із передбаченим доходом. На відміну від ОВДП, емітентом тут виступає не держава, а орган місцевого самоврядування.

Залучені таким чином гроші можуть використовувати для великих проєктів, які складно профінансувати протягом одного бюджетного року. Серед можливих напрямів — будівництво та модернізація транспортної інфраструктури, водогонів, житла, тепломереж, власної генерації та систем накопичення енергії.

Облігації також можуть дати громаді можливість залучити фінансування одразу від кількох інвесторів. Самі папери потенційно можуть продаватися на вторинному ринку до строку погашення, якщо для них сформується достатня ліквідність.

Водночас муніципальним паперам доведеться конкурувати з ОВДП. Для фізичних осіб дохід від державних облігацій має податкову перевагу, а для банків ОВДП є привабливішими з погляду оцінки ризику. Тому одного спрощення емісії для масового розвитку ОВМП недостатньо.

Інтерес до цього механізму вже обговорюють із громадами. Львів розглядається як один із можливих пілотних майданчиків для випуску муніципальних облігацій за новою процедурою. НКЦПФР також проводила відповідні консультації з громадами Івано-Франківської області.

Потенційна база приватних інвесторів при цьому суттєво зросла. Станом на 1 серпня 2026 року в Україні налічувалося 271,3 тис. унікальних інвесторів. Від початку 2022 року їх кількість збільшилася майже у 12 разів, а лише від початку 2026-го — ще на 43,3 тис.

Нагадаємо, на початку 2026 року НКЦПФР включила розвиток муніципальних облігацій до пріоритетів розвитку українського ринку капіталу на 2026–2027 роки. Регулятор також планує розширювати перелік доступних інвестиційних інструментів, оскільки зараз ринок значною мірою зосереджений на ОВДП.