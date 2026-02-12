"Народне IPO": українці зможуть купити акції однієї з держкомпаній вже цього року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує розширити список інструментів для запуску повноцінного ринку з біржовими інструментами і розглядає ідею запуску "народного IPO" (продажу акцій державних компаній українцям).

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

За його словами, бізнес очікує розвитку, а завдання регулятора — створити для цього правила й інфраструктуру.

"Зараз ринок зосереджений переважно на ОВДП і наше завдання розширити перелік інструментів для запуску повноцінного ринку з біржовими інструментами, ліквідністю та новими емітентами," — наголосив Семенюк.

Він додав, що серед пріоритетів НКЦПФР на 2026–2027 роки:

стимули для довгострокових інвестицій;

запуск накопичувальної пенсійної системи;

"народне IPO" — старт планується вже цього року;

спрощений доступ МСБ до ринку;

розвиток муніципальних облігацій;

закон про сек’юритизацію та віртуальні активи.

"Маємо підтримку міжнародних партнерів і синхронізацію з ключовими держорганами. Бізнес має бути голосом підтримки реформ, а НКЦПФР — гарантом захисту та розвитку ринку", — підсумував Семенюк.

Уряд планує продати 7% акцій ПриватБанку українцям через застосунок "Дія"

Уряд розробляє механізм часткового продажу 7% акцій державного ПриватБанку фізичним особам, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень.

Зазначається, що документ розроблено Русланом Магомедовим, колишнім керівником Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Він ще восени 2025 году, пропонував ідею з проведення таких IPO для успішних держкомпаній, виставивши на продаж по 7% їхніх акцій.

Магомедов уточнював, що йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад колишній голова НКЦПФР назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та ПриватБанк.

Як сказано в презентації, після продажу акцій ПриватБанку, держава зможе повернути частину коштів, витрачених на його докапіталізацію у 2016 році під час націоналізації, а також оцінити попит на фінустанови з боку приватних інвесторів в умовах війни.