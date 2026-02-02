Уряд планує продати 7% акцій ПриватБанку українцям через застосунок "Дія" – ЗМІ

Уряд розробляє механізм часткового продажу 7% акцій державного ПриватБанку фізичним особам, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Mind.ua, посилаючись на внутрішню презентацію уряду.

Пілотний проєкт

Зазначається, що документ розроблено Русланом Магомедовим, колишнім керівником Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Він ще восени 2025 году, пропонував ідею з проведення таких IPO для успішних держкомпаній, виставивши на продаж по 7% їхніх акцій.

Магомедов уточнював, що йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад колишній голова НКЦПФР назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та ПриватБанк.

Як сказано в презентації, після продажу акцій ПриватБанку, держава зможе повернути частину коштів, витрачених на його докапіталізацію у 2016 році під час націоналізації, а також оцінити попит на фінустанови з боку приватних інвесторів в умовах війни.

За даними видання, цю ініціативу розглядають як пілотний проєкт, що потенційно може дати старт приватизації держбанків – ідеї, про яку уряд говорить уже кілька років, але яка досі так і не перейшла у практичну площину.

Як можна придбати акції ПриватБанку

Як пише Mind, акції банку будуть виставлені на продаж за стартовою ціною 300 грн за 1 штуку. Усього статутний капітал ПриватБанку сформовано із 736 млн простих акцій (дані на 31 грудня 2025 року). Отже, буде продано 51,5 млн акцій (7% усієї емісії) на суму 18 млрд грн.

Продаж відбуватиметься за принципом аукціону через застосунок "Дія". Купувати акції зможуть тільки громадяни України, тривалість аукціону – місяць. Один громадянин зможе подати лише одну заявку.

Для участі в аукціоні фізособа має внести (задепонувати) кошти на спеціальний рахунок, відкритий в інших державних банках, а саме:

Укргазбанку,

Сенс Банку,

Укрексімбанку.

Максимальна сума – до 400 тис. грн. Це означає, що один покупець зможе придбати не більше 1333 акції при ціні 300 грн/акція.

Усі заявки, які відповідають середній ціні або перевищують її, будуть задоволені. Заявки із ціною, нижчою за середню, будуть відхилені, а кошти повернуті.

Покупці акцій отримають їх на свої рахунки в цінних паперах, що будуть автоматично відкриті в одному з держбанків. У майбутньому всі власники акцій ПриватБанку зможуть продавати або купувати їх на фондових біржах України.

У презентації сказано, що таке капіталовкладення стане вигідним для інвесторів, оскільки щороку кожна акція генерує близько 40 грн дивідендів, що відповідає річній дохідності на рівні 10% (зокрема, у 2025 році очікувана дивідендна дохідність – 12,4%).

Важливо й те, що ПриватБанк остаточно позбувся судових "хвостів", які тягнулися ще з моменту націоналізації. У листопаді 2025 року Високий суд Лондона після восьми років розгляду підтримав позицію банку та зобов'язав ексакціонерів банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати близько $3 млрд збитків. Подальші кроки щодо стягнення коштів – питання часу та процедур, але вони вже не створюють ризиків ані для роботи ПриватБанку, ані для його привабливості для інвесторів. Сьогодні банк – юридично "чистий" і зрозумілий актив держави.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.