Акції ПриватБанку, "Нафтогазу" та "Енергоатому" можуть з’явитися у вільному обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає ідею випустити у вільний обіг близько 7% акцій великих прибуткових державних компаній енергетичного і фінансового сектору.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, нині корпоративне управління в низці найбільших компаній уже налагоджене, тож настав час створити сегмент ринку з реальним фрі-флотом.

Очільник НКЦПФР уточнив, що йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад голова НКЦПФР назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та "ПриватБанк".

"У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, вона зараз проходить стадію обговорення, про те, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їх акції продати в фрі-флот, в вільний продаж. Якісь банки державні чи якісь компанії енергетичного сектору", - зауважив Магомедов.

Він наголосив, що на початковому етапі цей крок може ще не стати інструментом для інвестицій недержавних пенсійних фондів через невизначеність із попитом та волатильністю. Водночас продаж частки акцій має створити передумови для формування повноцінного сегмента ринку, де бізнес зможе реально залучати кошти через випуск акцій чи корпоративних облігацій.

"Ми хочемо, щоб держава продала не щось непотрібне, де вона не знає, що робити, де вона неефективна, а таке, що дійсно цікаве для самої держави-підприємства, яке заробляє кожного року, яке плати дивіденди кожного року", – підкреслив Магомедов.

Нагадаємо, під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка проходила у Римі, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку ринку капіталу. Документ передбачає створення повноцінної інфраструктури для запуску нової фондової біржі в Україні.