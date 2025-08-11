Запланована подія 2

Відбулися перші виплати клієнтам "Фрідом Фінанс" — НКЦПФР підтвердила переказ коштів

НКЦПФР
Відбулися перші виплати клієнтам "Фрідом Фінанс"

В Україні здійснено першу виплату в межах кейсу "Фрідом Фінанс Україна" Кошти успішно надійшли на рахунок клієнта, що підтверджує реальність процесу повернення заборгованості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова.

Він зазначив, що це лише початок, але знаковий крок, який запускає механізм повернення коштів інвесторам.

Команда НКЦПФР супроводжує кожен етап процесу, координуючи взаємодію банків, адміністратора та інших учасників. Особлива увага приділяється контролю всіх операцій для забезпечення надійності та прозорості виплат.

Регулятор також закликав банки уважно реагувати на нормативні зміни та максимально сприяти своєчасному проходженню наступних платежів, адже це питання не лише фінансової справедливості, а й довіри до всієї системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційний порядок повернення активів клієнтів компанії "Фрідом Фінанс Україна" набув чинності з 2 серпня.

Автор:
Тетяна Гойденко