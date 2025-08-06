Скандал навколо "Фрідом фінанс": чому інвестори кілька років не мали доступу до активів та як нарешті зможуть повернути кошти

Після майже трьох років виснажливого очікування в умовах повної невизначеності вкладники скандального підсанкційного брокера “Фрідом фінанс Україна” нарешті мають шанс отримати свої кошти.

Щоправда, отримають кошти не всі — держава в особі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку із залученням Служби безпеки України почистили списки потенційних отримувачів активів на предмет їхнього можливого зв’язку з підсанкційними особами чи країною-агресором.

Хто, як, де, коли і скільки може отримати

В суботу, 2 серпня набрав чинності порядок повернення активів клієнтів "Фрідом фінанс", про що повідомив у себе в телеграм-каналі очільник НКЦПФР Руслан Магомедов. А вже з понеділка, 4 серпня клієнти компанії можуть звертатися до депозитарних установ або тимчасового керуючого "Фрідом фінанс" — залежно від типу активів.

Напередодні НКЦПФР оприлюднила покрокову інфографіку з поясненнями для клієнтів "Фрідом фінанс", щоб допомогти розібратися з процедурою повернення заблокованих активів та дати відповіді на найбільш актуальні питання. Документ містить гіперпосилання та зразки заяв для завантаження, тому Комісія радить уважно ознайомитися з ним у повному форматі на офіційному сайті НКЦПФР.

В Національному банку України на запит Delo.ua повідомили, що наразі фінрегулятор не володіє інформацією про загальний обсяг активів, які мають бути повернені клієнтам "Фрідом фінанс", оскільки "перелік активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам або депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у вигляді "блокування активів", що надається НКЦПФР Національному банку, містить виключно інформацію про верифікованих клієнтів ФФУ, які є власниками державних цінних паперів".

Іншими словами, у НБУ є інформація лише стосовно тримачів ОВДП і ОЗДП. Даними щодо тримачів корпоративних цінних паперів вітчизняних та закордонних емітентів НБУ не володіє.

Відповідаючи на питання, скільки клієнтів "Фрідом фінанс" (і хто саме) не мають права і не отримають кошти, і на яку суму, — в НБУ пояснили, що інформація про клієнтів компанії та обсяги активів в обслуговуванні відноситься до професійної таємниці.

За інформацією, озвученою для Delo.ua президентом інвестиційної групи "Універ" Тарасом Козаком, отримувати кошти клієнти "Фрідом фінанс" зможуть через шість — сім компаній, які мають ліцензію депозитарної установи. Серед таких компаній, зокрема, і група "Універ".

Наразі, говорить Козак, в його компанії триває фаза прийому заявок від клієнтів "Фрідом фінанс".

"Ще не готові процедури в НБУ, в Нацдепозитарії, в Розрахунковому центрі. Уточнюються списки отримувачів. Це займе, можливо, тиждень, а можливо й місяць", — каже Тарас Козак.

За його словами, жодних обмежень по типах активів і сумах майбутніх виплат немає. Щоправда, деякі депозитарні установи не хочуть "возитися" з єврооблігаціями, тому можуть відмовляти в обслуговуванні клієнтам "Фрідом фінанс".

Отримати власні активи клієнти "Фрідом фінанс" зможуть в тому числі через компанію ICU.

"Ми детально ознайомилися з порядком повернення активів "Фрідом фінанс Україна", сформували для себе дорожню карту, і вже розпочали роботу. Але всі розуміють, що це нестандартна ситуація, і в процесі реалізації можуть виникати нові запитання, які учасники ринку, клієнти та регулятор вирішуватимуть у робочому порядку", — застерігає в коментарі для Delo.ua керівник брокерського підрозділу інвестгрупи ICU Андрій Величко.

За його словами, отримати свої активи через компанію ICU зможуть в тому числі ті, хто досі не був клієнтом компанії. "Процедура доступна не лише для тих, хто вже є нашим клієнтом — нові клієнти також можуть скористатися нею після проходження реєстрації", — говорить співрозмовник видання.

Наразі компанія працює в частині повернення ОВДП, ОЗДП та виплат за ними.

"Також у перспективі ми розглядаємо можливість повернення корпоративних та міжнародних цінних паперів, а також виплат за ними", — говорить Андрій Величко.

Виплати мають отримати всі, хто потрапив до переліку, який є у НКЦПФР, тимчасового керуючого компанії "Фрідом фінанс", НБУ і Нацдепозитарія.

"Остаточну інформацію щодо виплати, чи є клієнт у списку та інше, клієнт дізнається після звернення депозитарної установи до НДУ та/або НБУ, отримавши або активи, або відмову з вказанням причини", — пояснює співрозмовник Delo.ua.

Якщо в інвестора за період блокування активів оновлювалися ідентифікаційні дані, він спочатку має звернуся до НКЦПФР за їх оновленням, а потім — до депозитарної установи. Якщо інвестор не памʼятає деталей, тоді спочатку варто звернутися до депозитарної установи, а за результатом відповіді — вже діяти далі.

Чому вкладники "Фрідом фінанс" так довго не могли отримати свої активи

Понад 12 тисяч українців, які інвестували в цінні папери за посередництва брокера "Фрідом Фінанс Україна", у 2022 році втратили доступ до своїх активів. Це сталось після накладення санкцій РНБО на компанію-посередника і через подальше припинення НКЦПФР дії ліцензій компанії.

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" — українська інвестиційна компанія, що є частиною міжнародного холдингу Freedom Holding Corp. Основна діяльність компанії — послуги на ринку цінних паперів. "Фрідом Фінанс Україна" виникла в 2017 році внаслідок поглинання Freedom Holding Corp. українського брокера "Уранет".

Засновник і СЕО Freedom Holding Corp. — мільярдер Тимур Турлов, родом із Москви. Міжнародна фінансова група має представництва у 20 країнах світу. В 2019 році Турлов вивів Freedom Holding Corp. на IPO на американській біржі NASDAQ. Згідно з The Worldʼs Real Time Billionaries світового Forbes, статки Турлова становлять $2,6 млрд. Тимур Турлов вже понад 10 років мешкає в Казахстані. У ЗМІ пишуть, що в 2022 році мільярдер відмовився від російського громадянства і продав російську частку бізнеса.

Після накладення санкцій РНБО компанія не припинила свою роботу в Україні не дивлячись на те, що НКЦПФР ухвалила рішення про призупинення дії ліцензії брокера на 5 років. При цьому інвестори втратили доступ до власних активів. На українському ринку цінних паперів така ситуація сталась вперше. Держава не мала відповідного законодавства для вирішення проблеми.

Варто зазначити, що самі по собі санкції РНБО не були причиною блокування активів. Причиною блокування стало рішення НКЦПФР. В Комісії не продумали механізм доступу до коштів вкладників, перш ніж приймати рішення про зупинку дії ліцензії.

В результаті, заблоковано було 12 748 рахунків у цінних паперах на сумму 3,5 млрд грн. З них: 250 млн грн — ОВДП, 800 млн грн — єврооблігації. 95% вкладників — фізичні особи.

Інвестори не лише втратили доступ до своїх активів. Ті, хто інвестував у єврооблігації, не змогли скористатись додатковими 1,25% від Мінфіну за погодження умов реструктуризації державного боргу у 2024 році. Вони могли отримати від уряду так звану "комісію за згоду" загальною сумою близько 160 млн грн.

Лише в лютому 2024 році Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (№3585-ІХ). Нацкомісія отримала нові повноваження, що дозволили їй "почати процес врегулювання ситуації". У червні того року НКЦПФР призначила тимчасового керуючого "Фрідом фінанс", який мав провести аудит рахунків клієнтів та налагодити процес повернення коштів. Втім, ні нові повноваження Комісії, ні новий керуючий принципово не змінили статус-кво.

Наприкінці 2024 року фінансовий комітет парламенту звернувся за роз’ясненнями до керівництва НКЦПФР щодо причин відсутності результатів у справі повернення активів клієнтів "Фрідом фінанс". За версією очільника Комісії Руслана Магомедова, законно повернути кошти неможливо без внесення змін в порядок застосування санкцій РНБО.

Відтак, 13 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відповідні зміни до порядку застосування санкцій проти "Фрідом фінанс Україна". В указі прописали можливість повернення інвесторам їхніх активів.

У березні 2025 року Руслан Магомедов публічно зазначив, що "за його суб`єктивними відчуттями" виплати мають початись уже влітку цього року.

25 липня був остаточно погоджений та затверджений документ НКЦПФР, що визначає порядок повернення активів, зокрема, уповноважений орган звернення й видачі коштів, порядок підтвердження прав, список осіб, які не мають права на отримання коштів, та механізм повернення.

Тепер — справа за практичною реалізацією процесу повернення активів, який затягнеться щонайменше на декілька місяців. Мова про компенсацію фактичних втрат чи індексацію вартості активів наразі не йде. Але інвестори не збираються здаватися — вони планують вимагати від НКЦПФР компенсації фінансових втрат, понесених через невдале рішення його керівництва у 2022 році. Йдеться мінімум про суму в 160 млн гривень.