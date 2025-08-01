НКЦПФР розпочинає виплати заблокованих активів клієнтам "Фрідом Фінанс"

З 2 серпня 2025 року набуває чинності офіційний порядок повернення активів клієнтів компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Як повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов, розпочинаються реальні виплати вкладникам, які тривалий час очікували на повернення своїх коштів. Магомедов підкреслив, що цей процес є не лише виконанням юридичної процедури, а й актом відновлення справедливості, на який розраховували тисячі інвесторів.

"Попереду — найвідповідальніший етап. Комісія уважно контролюватиме виплати, аби захист прав інвесторів був реалізований не лише на рівні процедур, а й на практиці — до останнього кроку", — зазначив він.

Звернення щодо повернення активів стане можливим із понеділка, 4 серпня. У залежності від типу активів клієнти зможуть подати заяви або через депозитарні установи, або безпосередньо до тимчасового керуючого компанії.

Раніше НКЦПФР також оприлюднила покрокову інфографіку з поясненнями для клієнтів "Фрідом Фінанс Україна". Документ містить гіперпосилання та зразки заяв для завантаження, тому Комісія радить уважно ознайомитися з ним у повному форматі на офіційному ресурсі.

На рахунках компанії заблоковано 3,5 млрд грн

Зауважимо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення запровадити санкції проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" строком на п'ять років. Слідом за РНБО НКЦПФР зупинила компанії п'ять ліцензій, які давали їй право, зокрема, надавати брокерські послуги та проводити операції із цінними паперами.

Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, протягом приблизно вже двох років заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.