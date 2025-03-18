Виплати клієнтам підсанкційного брокера "Фрідом Фінанс Україна" можуть розпочатися цього року: що відомо

Перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї кошти були заморожені після введення санкцій у жовтні 2022 року, можуть початися влітку цього року.

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Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов, інформує Інтерфакс-Україна.

Про активи та санкційну політику

"За моїми суб'єктивними відчуттями, розрахунки почнуться влітку і далі йтимуть дуже швидко. Якщо це почнеться раніше - це буде приємною несподіванкою", – наголосив Магомедов.

Він зазначив, що зміни до указу президента України від жовтня 2022 року, внесені у січні цього року, підтвердили правоту Комісії щодо цього кейсу. За словами Магомедова, оновлення указу дозволило створити механізм для вирішення питання, який зараз опрацьовується з депозитаріями, банком і правоохоронними органами.

Він додав, що регулятор також зробив висновки та наразі знаходиться у регулярному контакті із клієнтами "Фрідому": член Комісії Ярослав Шляхов комунікує з ними раз на два тижні.

Магомедов підкреслив, що головним є дотримання санкційної політики держави. Він зазначив, що, хоча вони на стороні інвесторів і прагнуть якнайшвидше повернути їм активи, не можна допустити, щоб особи, пов'язані з підсанкційними власниками, отримали ці активи.

Він також додав, що перевірка таких осіб не входить до їх компетенції, і для цього необхідна згодна від колег з держрегулювання та правоохоронних органів.

За його словами, призначений влітку минулого року НКЦПФР тимчасовий керуючий "Фрідому" провів аудит, який підтвердив наявність активів та достатність грошей.

"Активи там є, грошей достатньо. Менеджмент, який був, сумлінно до цього відносився. Тож проблем з виплатами не має бути", – підкреслив голова регулятора.

Магомедов також запевнив, що діяльність на базі "Фрідом Фінанс" неможлива, оскільки всі його рахунки заблоковані.

На питання щодо можливості введення подібних санкцій проти інших професійних учасників та їх клієнтів, Магомедов висловив надію, що таке більше не повториться.

Про заблоковані 3,5 млрд грн

19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" на п'ять років. НКЦПФР, слідом за РНБО, анулювала п'ять ліцензій компанії, що надавали їй право на брокерські послуги та операції з цінними паперами.

Цей випадок є безпрецедентним на фінансовому ринку України. Кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках компанії, а законодавчий механізм їх повернення на той момент не існував.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

Додамо, що НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" 11 червня минулого року. Ним став Олександр Бондарчук.

13 січня поточного року Рада національної безпеки і оборони уточнила санкції проти "Фрідом Фінанс Україна", розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.