НКЦПФР призначила тимчасове керівництво "Фрідом Фінанс"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 11 червня призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

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Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Там нагадали, що у регулятора з’явились нові повноваження, які дозволяють почати процес врегулювання ситуації з клієнтами ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Це стало можливим у зв’язку з прийняттям Верховною радою нового Закону України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-ІХ).

Першим кроком НКЦПФР стало прийняття постанови про призначення за результатами конкурсного відбору тимчасового керівника виконавчого органу професійного учасника, яким став Олександр Бондарчук.

"Ключовим завданням у цьому важливому процесі, яке ставить перед собою Комісія, є невідкладне вирішення питання з активами клієнтів компанії Фрідом Фінанс Україна, які, на жаль, залишаються заблокованими на рахунках вже досить довгий час. Всі дії та завдання будуть виконуватися виключно з урахуванням вимог санкційної політики держави", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.

Нагадаємо, що у 2022 році РНБО наклало санкції на ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Не пройшло й два роки

Цю подію вже встиг прокоментувати народний депутат Ярослав Железняк.

"Комісія по цінним паперам нарешті вводить тимчасове керівництво на "Фрідом Фінанс". Це саме той підсанкційний брокер, якого довго захищала НКЦПФР і на засіданні по якому вони не прийшли всім складом на Комітет", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що вже десь два роки заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

"Найганебніше - 2,5 тис клієнтів "Фрідом Фінанса" інвестували через цього брокера у "військові облігації". А зараз держава їх просто кинула. І навіть деякі посадовці досі намагаються зберегти ліцензію компанії. Ну і гроші власників компанії, які мають бути націоналізовані", - наголосив Железняк.

За його словами, ситуація вже дійшла до такого абсурду, що нещодавно депутати подали закон передати це питання з НКЦПФР до Фонду гарантування вкладів.

"Подивимось як буде просуватися далі ця історія з тимчасовим керівництвом", - зауважив Железняк.