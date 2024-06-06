НКЦПФР позбавила "Українську біржу" ліцензії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ "Українська біржа" ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня.

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Про це інформує "Економічна правда" з посиланням на джерела в НКЦПФР.

Зазначається, що цю інформацію також підтвердив один з акціонерів біржі, який уточнив, що рішення набуде чинності лише через місяць, тобто на початку липня.

Яка причина позбавлення ліцензії

Причина ухвалення такого рішення – порушення закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Річ у тім, що власником істотного пакета акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР не може бути особа щодо якої, зокрема застосовані санкції. І така особа є серед учасників "Української біржі".

"Власне єдиною особою, яка має істотну участь в її капіталі, є Тимур Турлов, щодо якого ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п'ятирічних санкцій. Серед обмежень щодо нього – блокування активів", - йдеться в повідомленні ЕП.

Турлов через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій "Української біржі".

Її міноритарним акціонером (2,49%), через "Сбербанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська біржа" планує судитися у разі позбавлення ліцензії НКЦПФР. В УБ заявляли, що у Комісії немає достатніх правових підстав для зупинення/відкликання ліцензії "Української біржі" на підставі наявного провадження.

Додамо, що 29 квітня акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.

Учасникам ринку запропонували створити нову біржу

Нагадаємо, у квітні 2024 року в НКЦПФР попередили, що біржі ПФТС та "Українська біржа" можуть втратити ліцензії. Комісія запропонувала розглянути можливі варіанти рішення, зокрема створення нової біржі.

8 травня група інвестиційних компаній, КУА та банк звернулись до голови комісії Руслана Магомедова з листом (копія є в розпорядженні ЕП) в якому, враховуючи обставини, вони інформували про намір створити нову біржу. Також вони просили підтримати цю ініціативу.

Згодом Магомедов направив листа (копія є в розпорядженні ЕП) прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому очільник комісії підтримав ініціативу і просив те саме зробити уряд. Державі він запропонував взяти участь в капіталі нової біржі на рівні 25-30%.

В результаті це питання винесли на засідання Ради фінансової стабільності. 6 червня її члени прийняли рішення, що держава не має брати участі в створенні нової біржі.

Про "Українську біржу"

"Українська біржа" була заснована 15 травня 2008 року провідними учасниками українського ринку цінних паперів спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об'єдналася з "Московською біржею".

УБ першою запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок РЕПО, розрахунки через центрального контрагента і строковий ринок. Однак у середині липня 2018 року біржа призупинила торгівлю всіма цінними паперами в режимі безадресних заявок через заборону використовувати у своїй діяльності програмне забезпечення "Московської біржі".

У березні 2019 року УБ заявила про відновлення торгів на ринку заявок на новій платформі.

На початку лютого 2024 року збори акціонерів УБ вирішили збільшити її статутний капітал на 20% - до 60 млн грн. На момент зборів її найбільшими акціонерами були Freedom Holding Corp. (США) - 24,2651%, ексміністр фінансів України та член біржової ради Юрій Колобов - 8,9989%, кіпрська Dragon Capital Investments Limited - 7,4031%, голова правління біржі Артемій Єршов - 6,9032% і директор із розвитку біржі Олексій Сухоруков - 5,9193%.

У 2023 році на біржі було укладено 159,8 тис. угод на 20,98 млрд грн, тоді як роком раніше - 204,0 тис. на 16,01 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com