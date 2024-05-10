Фондова біржа ПФТС здає ліцензії через невідповідність вимогам НКЦПФР

29 квітня акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.

Відповідний протокол з результатами зборів біржа опублікувала 9 травня, повідомляє Економічна правда.

Видання пише, що причина прийняття такого рішення – неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність із вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати "власні кошти" у розмірі 22 млн грн. За даними останньої доступної звітності "грошові кошти" біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн грн.

Зазначається, що мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням "посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану" вимог згаданого положення.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня прийняли рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн грн. Але, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій і відповідно збільшенні статутного капіталу.

"Внаслідок введення воєнного стану на території України, ми обмежені внутрішніми вимогами у повноцінних можливостях брати участь у… додатковій емісії акцій", – пояснює Дуншен.

ЕП зазначає, що питання про надання ПФТС фінансової допомоги для відповідності вимогам НКЦПФР набрало лише 24,9% присутніх на зборах акціонерів голосів, і таким чином рішення не було прийнято.

Після здачі ПФТС ліцензій в Україні залишаться два організатори торгів цінними паперами, один з яких, з високою ймовірністю, невдовзі теж залишить ринок. Причина – наявність в акціонерах підсанкційної особи та Міністерства фінансів РФ.

"Анулювання ліцензій двох ключових бірж може призвести до зупинки надання окремих послуг як інвестиційними фірмами, так і Розрахунковим центром. Це може вплинути на обсяги торгівлі ОВДП, а також мати негативний вплив на ліквідність ОВДП, що зменшуватиме їх привабливість для інвесторів.

Наслідком цього впливу буде обмеження можливостей здійснення запозичень Міністерством фінансів на внутрішньому борговому ринку для підтримання фінансової стійкості та фінансування обороноздатності країни", – повідомили ЕП в Національному банку.

НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій двома з трьох українських фондових бірж

Нагадаємо, в кінці квітня член НКЦПФР Ярослав Шляхов розповів, що дві з трьох українських фондових бірж - ПФТС і "Українська біржа" (УБ) - найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов, у зв'язку з чим регулятор - НКЦПФР, попередила учасників ринку про наявність такого ризику та запропонувала розглянути можливі варіанти рішення, зокрема створення нової біржі.

За словами Шляхова, якщо учасників влаштовує, що на ринку залишиться лише одна біржа ("Перспектива"), то регулятор із цим погодиться.

Своєю чергою голова Комісії Руслан Магомедов зазначив, що ПФТС і УБ у зазначений термін не виконали вимоги до нормативу ліквідності, після чого НКЦПФР, "розуміючи всю тонкість того, що від бірж залежить функціонування багатьох інших профучасників", попросила менеджмент розробити механізм усунення цього порушення.

За його словами, менеджмент жодних конкретних дій не вжив, запропонувавши лише надати додатково рік-два на виконання вимоги, що є неприйнятним.

Довідка

Фондова біржа ПФТС заснована у 1997 році. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".

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