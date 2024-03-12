НКЦПФР планує запустити біржові торги біопаливом і агропродукцією

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) вже протягом двох років працює разом з колегами з Держенергоефективності над впровадженням торгівлі біопаливом на українських біржах.

Про це розповів член НКЦПФР Арсен Ільін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що ця ініціатива може сприяти зміцненню енергонезалежності країни, але визнав, що ринок біопалива є середнього розміру порівняно з потенціалом агропродукції.

"Але, відверто скажу, що ринок цей (агропродукції - ред) досить складний, тому що, крім самої торгівлі, є ще питання контролю постачань", - зазначив Ільін і пояснив, що потрібно переконатися, що постачається саме те, що було в контракті, і ця процедура набагато складніша, ніж можна уявити.

Він також висловив занепокоєння щодо логістики і безпеки складів, зокрема у воєнний час.

Щодо перспектив біржових торгів агропродукцією, Ільїн зазначив, що їх організація "поступово рухатися" і можливе запровадження пілотного проекту. Він також відзначив переваги біржової торгівлі, такі як прозорість, і запропонував можливі стимули для учасників, такі як автоматичне повернення ПДВ або доступ до перевезень залізницею.

"Тож не виключено, можна було б запропонувати автоматичне повернення ПДВ у разі торгівлі на біржі на експорт. Або, наприклад, надавати доступ до перевезень "Укрзалізниці", тому що біржова торгівля дає змогу спланувати завантаження", - навів він приклади можливих стимулів учасників біржової торгівлі агропродукцією.

Такі заходи можуть сприяти підвищенню ефективності біржових операцій та зростанню цікавості учасників.

Ільін додав, що наразі є бажання запустити ринок водню, але це ще складніше, ніж агро.

Що стосується створення ринку викидів згідно з вимогами ЄС, він уточнив, що НКЦПФР бере участь у відповідному проєкті Міндовкілля, однак наразі він призупинений, бо його впровадження буде тиском на виробників, на їх собівартість.

"Тому торгівля викидами - це важливо і має бути зроблено, як і в інших європейських країнах, але нині на етапі виживання і боротьби нам потрібно спочатку думати про ті продукти, які дають змогу нашій економіці працювати", - вважає Ільін.

Щодо товарів, які вже торгуються на біржах, член НКЦПФР наголосив на важливості зростання цих ринків і у грошовому, і в натуральному вираженні.

"Для нас дуже важливо, щоб на ринку кожного товару існувала нормальна ліквідність. Наприклад наразі ринок вугілля, у моєму розумінні, реально існує, але він не ліквідний, і це суттєва перешкода для його розвитку", - додав Ільін.

Україні невигідно виробляти біометан

Попри заявлені потужності в 6 млн куб. м/рік, наразі в Україні не виробляється біометан, а на обох біогазових заводах зупинили роботу когенераційні установки, що очищають біогаз до рівня біометану.

Як повідомив виданню керівник напрямку альтернативної енергетики "Галс Агро" Олег Рябов, наразі компанія зупинила виробництво біометану через економічну недоцільність.

В Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м.

В Україні такий газ не купуватимуть, тому що альтернативне паливо неконкурентне в порівнянні з природним газом, ціна якого складає приблизно €350 за 1000 куб. м. Виробляти біометан для внутрішніх потреб агрохолдингу зараз також немає сенсу, навіть за наявності безкоштовної біомаси. В нинішніх умовах набагато вигідніше використовувати викопні енергоносії.

Нагадаємо, Японія планує передати Україні технології виробництва біопалива, що створить нову масштабну галузь у країні, яка потребує відновлення через військову агресію зі сторони Росії.