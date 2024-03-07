Виглядає як сплановане ІПСО. У НКЦПФР відреагували на скандал із законом про ринки капіталу

Через те, що 6 березня голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента Володимира Зеленського застосувати право вето щодо прийнятого 22 лютого закону , який стосується ринків капіталу, НКЦПФР опинилася у центі уваги українських ЗМІ, адже через такі заяви Магомедова Україна може не отримати від МВФ 1,5 млрд доларів.

В самій комісії зазначили, що така інформація виглядає як сплановане ІПСО, а застосувати вето слід начебто для того, щоб доопрацювати закон та внести необхідні правки, які захистять регулятор від потенційного руйнування як державної інституції.

"Треба зазначити, що включення Закону до трійки законів у рамках реалізації програми DPL було навмисно пролобійовано певною групою депутатів в недопрацьованому вигляді для досягнення власних задач, що вкрай негативно та токсично впливає на діяльність регулятора. НКЦПФР засуджує будь-які спроби окремих депутатів вчиняти політичний тиск, маніпулюючи отриманням фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. При цьому ще й ставлячи під загрозу проведення важливих реформ на ринках капіталу, які забезпечать залучення мільярдних інвестицій в економіку України", - йдеться в повідомленні.

У запиті на вето, комісія просять прибрати норми, яку не дозволять їм встановити собі ще більші зарплати окремим законом (наразі останні становлять 150-200 тисяч) і називають це перешкодою залучати кваліфікований персонал .

"Наразі у прийнятому тексті питання зарплат працівників, через правки групи депутатів, була вилучена база для нарахування зарплат. І в той же час в Законі про державний бюджет для визначення зарплат зроблене посилання на даний Закон, що свідчить про цілеспрямовану акцію підриву спроможностей Комісії залучати кваліфікований персонал", - пише НКЦПФР.

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на заяву НКЦПФР і назвав такі дії зловживанням службовим впливом.

"А я правильно розумію, що коли Голова Комісії підписує запит на вето, щоб змінити норму під себе, то це чистий конфлікт інтересів і кейс НАЗК? А може навіть зловживання службовим впливом в особистих цілях", - написав він.

"Для розуміння, нам треба було до вчора підписати три закони: і один з них №5865 про Комісію з цінних паперів. Саме тому на останньому тижні Рада зробила все можливе і швидко прийняла закон. Тому що всі знали про дедлайн і розуміли цінність питання для фінансування Бюджету", - пише Железняк.

Зазначимо, що два закони з трьох, на яких наполягає Світовий банк, вже підписано Зеленським – йдеться про закони про реформу корпоративного управління (№ 5593-д) та про електронні аграрні розписки (№9266).