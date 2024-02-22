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Агро
Дата публікації

Рада прийняла закон про електронні аграрні розписки, про який просив бізнес

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №9266 про введення електронних аграрних розписок.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт було підтримано 263 депутатами, проти – 8, утримались від голосування двоє, а не голосували – 53. Зазначимо, що згідно з результатами поіменного голосування, "проти" проголосували представники партії "Батьківщина".

Нагадаємо, в Україні аграрні розписки були запроваджені із прийняттям закону "Про аграрні розписки", що був прийнятий Верховною Радою 06 листопада 2012 року та набув чинності у березні 2013 року. Відтоді в Україні розпочався процес активного впровадження аграрних розписок з метою забезпечення залучення додаткового фінансування у вітчизняний аграрний сектор.

Як йдеться у пояснювальній записці, ухвалений законопроєкт впроваджує електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. При цьому він не скасовує закон про аграрні розписки, а вводить новий фінансовий інструмент кредитування сільськогосподарського виробництва.

Законопроєктом визначено наступні завдання:

  • Розширення кола суб’єктів, які мають право видавати електронні аграрні розписки порівняно з традиційними (паперовими); 
  • Надання можливості вчинення правочинів щодо електронних аграрних розписок з використанням кваліфікованого електронного підпису учасників правовідносин; 
  • Спрощення порядку видачі, обігу та припинення електронних аграрних розписок; 
  • Забезпечення обороноздатності електронних аграрних розписок через механізми ринку капіталу, зокрема, регульовані ринки; 
  • Розширення у порівнянні з традиційними паперовими аграрними розписками можливі варіанти застави, в тому числі передбачити можливість і правила застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів їх первинної переробки і тим самим створити умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства; 
  • Створення правових умов видачі багаторічних електронних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами; 
  • Посилення гарантій прав кредиторів на випадок примусового виконання шляхом автоматичного набуття статусу виконавчого документу невиконаною або неповністю виконаною електронною аграрною розпискою через спеціальні виписки з Реєстру електронних аграрних розписок.

Бізнес вже давно просив Раду прискорити прийняття законопроєкту №9266

Нагадаємо, асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликала профільні комітети Верховної Ради якомога скоріше погодити до другого читання законопроєкт №9266 про електронні аграрні розписки, наполягаючи на необхідності його остаточного ухвалення ще до кінця 2023 року. Це було необхідно для того, щоб аграрні компанії могли користуватися новим механізмом вже в наступному сезоні. Відсутність достатніх фінансових ресурсів, зокрема, доступних кредитів, в УКАБ вказували як одним зі стримуючих факторів для повної реалізації аграрного потенціалу України.

Водночас, електронні аграрні розписки, як наголошували в асоціації, дозволили б спростити доступ до фінансових та товарних ресурсів сільськогосподарських товаровиробників, надавши можливість використовувати переваги ринків капіталу і депозитарної системи України, забезпечити залучення коштів у сільське господарство з іноземних ринків.

Автор:
Ольга Колесніченко