Американська торговельна палата вважає, що схвалені ВР законопроєкти загрожують агроекспорту

Законопроєкти №10168-2 та №10169-2 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів, які були схвалені Верховною радою у першому читанні, створюють загрозу експорту аграрної продукції з України.

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Про це повідомила Американська торговельна палата в Україні.

У їхній заяві йдеться про те, що такі ініціативи можуть спричинити реальний ризик переривання експорту аграрної продукції з України, оскільки ставлять експортерів у важкі умови та примушують їх проходити дискреційні податкові та митні процедури.

Хоча дані законопроєкти просуваються як захід для зменшення нелегального експорту аграрної продукції з України шляхом встановлення певних критеріїв для експортерів, а також гарантій, спрямованих на запобігання порушенням експортерами законодавства та, зокрема, обов’язку повернення валютної виручки в Україну за експортовану продукцію, в АТП вважають, що нові правила можуть загальмувати чи повністю зупини експорт.

Законопроектами пропонується надати податковому органу можливість блокувати експорт, визнаючи торговельні операції фіктивними за його рішенням. Це призведе до того, що відповідальність за порушення законодавства перейде з справжніх порушників на експортерів.

Згідно з повідомленням, введення експортного мита як додаткового та простішого засобу регулювання експорту може призвести до того, що багато експортерів виберуть цей шлях, що потенційно зашкодить внутрішньому ринку та сільгоспвиробникам через зниження цін на внутрішніх закупках.

"Експортер не повинен відповідати за дисципліну своїх постачальників (виробників та/або продавців сільськогосподарської продукції)", - наголошують в торговельній палаті.

Такі нововведення також створюють суттєві корупційні ризики та потенційне блокування експортного потоку аграрної продукції з України.

Окрім цього, дані законопроекти обмежують можливість відшкодування ПДВ, встановлюючи прямий зв'язок між отриманням експортером валютної виручки та можливістю отримати компенсацію ПДВ у звітному місяці.

В УЗА закликають відмовитися від непродуманих законопроєктів

Українська зернова асоціація також занепокоєна через непродумані законодавчі рішення, які загрожують повною зупинкою експорту зерна з України.

В УЗА особливо обурені ухваленням законопроектів 10168-2 та 10169-2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати і, відповідно паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

"Експортери можуть опинитись в ситуації, коли вони не можуть ні поставити товар, ні отримати оплати за нього, щоб зареєструвати податкову накладну", - наголошують в асоціації.

Нагадаємо, що відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Що передбачають скандальні законопроєкти

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 листопада підтримав два законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проектом 10168-2 пропонується що базою оподаткування для вивезення зерна та олійних є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менше ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Це стосується позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 згідно з УКТ ЗЕД (зерно та олійні).

Проектом 10169-2 передбачається заборона на експорт, якщо договірна (контрактна) вартість товарів, що експортуються, є нижчою, ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Джерело фото: ua.depositphotos.com