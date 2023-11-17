Експорт українського зерна може повністю зупинитися: у чому причина

Аграрії стурбовані через сплеск ініціатив нового законодавчого регулювання експорту зерна, коли на ринку вже почали діяти нові правила експорту, запроваджені урядом.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА).

Аграрії закликають відмовитись від законодавчих нововведень з регулювання експорту зерна

Зазначається, що у Верховній Раді депутатами вже зареєстровано низка альтернативних законопроектів, які нібито спрямовані на покращення регулювання ринку зерна, тоді коли зернова галузь в умовах війни намагається відновити експорт зерна, зокрема й через тимчасовий гуманітарний коридор.

"УЗА завжди виступала за прозорі правила гри на ринку зерна і підтримує зусилля Уряду України щодо наведення ладу на ринку та боротьби з тіньовим сектором, зокрема щодо повернення валютної виручки від експорту. УЗА завжди відстоювала запровадження дієвих інструментів щодо покращення прозорості та відповідальності учасників ринку зерна", - наголошують в УЗА.

Там вважають, що нещодавнє запровадження Кабінетом міністрів України (Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. №1132 та №1133) нових правил експорту агропродукції, які тільки-но починають працювати, повинні бути протестовані на предмет ефективності та не створювати перешкод для критичного важливого для держави, бюджету та оборони експорту України.

"Є сподівання учасників ринку, що нові правила експорту полегшать роботу експортерам, які працюють прозоро і повністю виконують вимоги законодавства щодо повернення валютної виручки від експорту до країни", - підкреслили в УЗА.

Нагадаємо, що відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Водночас, УЗА вважає, що поява великої кількості законодавчих ініціатив у парламенті, спрямованих на регулювання експорту зерна, коли ще не відпрацьована система експорту відповідно до нових правил, може ускладнити ситуацію й на так досить зарегульованому ринку зерна та призведе до значного падіння експорту, а відтак і цін на зерно українських аграріїв.

"В результаті, українські аграрії, які вже два роки поспіль страждають через низькі ціни на продукцію та високу вартість логістики через обмежені можливості експорту, можуть збанкрутувати і втратити все. В такому випадку, країна втратить чи не єдину галузь, яка наповнює бюджет в умовах війни та забезпечує країну валютною виручкою. В цих умовах, додаткове непродумане та непотрібне втручання в регулювання ринку зерна та експорту тільки зашкодять країні", - переконані в УЗА.

На думку аграріїв, поспішні законодавчі нововведення в умовах впровадження нових правил експорту, запроваджених урядом, можуть значно погіршити умови роботи для експортерів.

"В запропонованих законопроектах фактично пропонується запровадження ручного регулювання експорту через індикативні ціни, коли будь-який податківець чи митник зможе блокувати кожну окрему експортну операцію на власний розсуд. Це значно збільшує ризик корупції в умовах, коли наші західні партнери вимагають від України боротьби з корупцією для вступу до ЄС та НАТО", - зауважують в УЗА.

Там додають, що законодавці повинні розуміти, що вони можуть повністю зупинити експорт зерна, який приносить більше 20 млрд доларів країні, яка знаходиться в стані війни і вкрай потребує цих грошей. А зупинка експорту автоматично означає банкрутство аграріїв і поглиблення кризи в економіці України майже миттєво.

Комітет Ради підтримав законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 листопада підтримав два законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, схвалені проекти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169-2 про зміни до Митного кодексу.

Як зазначив Железняк, податковий "законопроект спрямований на боротьбу з "чорним" зерном та неповерненням валютної виручки". Він додав, що до другого читання законопроект буде значно доопрацьований разом з Мінагрополітики.

Железняк також повідомив, що на комітеті від Мінагрополітики дали оцінку неповернення валютної виручки від експорту агропродукції на рівні 4-6 млрд доларів.

Проектом 10168-2 пропонується що базою оподаткування для вивезення зерна та олійних є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менше ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Це стосується позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 згідно з УКТ ЗЕД (зерно та олійні).

Проектом 10169-2 передбачається заборона на експорт, якщо договірна (контрактна) вартість товарів, що експортуються, є нижчою, ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Раніше аналітики Бюро економічної безпеки виявили, що в січні-вересні ризикові підприємства в Україні експортували зернові культури невідомого походження на 133,9 мільярда гривень.

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