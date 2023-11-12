Кабмін розширив критерії віднесення компаній до верифікованих експортерів зерна та олії

Кабінет міністрів розширив критерії включення компаній до переліку верифікованих експортерів сільськогосподарської продукції. Відповідна постанова №1174 від 10 листопада про внесення змін до порядку реалізації експериментального проекту з їх верифікації опублікована на сайті уряду.

Документ запроваджує можливість віднесення до переліку верифікованих тих агрокомпаній, що зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та відповідають одночасно чотирьом критеріям. З них два вже були прописані раніше (серед чотирьох критеріїв для іншої сукупності експортерів):



- відсутність боргів за пенею за порушення термінів розрахунків у зовнішньоекономічної діяльності та штрафів за порушення валютного законодавства;



- відсутність претензій податкової щодо невстановлення місцезнаходження компанії при перевірці дотримання валютного законодавства (цю інформацію вона мала надати Мінагрополітики на початку листопада).

Два ж нові стосуються:

- зареєстрованості компанії як платника податку на додану вартість після 23 лютого 2022 року та на дату формування електронного запиту засобами ДАР;



- здійснення з 23 лютого 2022 по 27 жовтня 2023 року експорту на загальну суму від 40 мільйонів гривень, за яким банком було завершено нагляд за дотриманням граничних строків повернення валютної виручки.

Відповідність останньому критерію має підтверджуватися листом від банку в довільній формі, копія якого додається сільгоспекспортером до заяви у сканованому вигляді засобами ДАР. За запитом компанії банк надає їй такий лист та одночасно надіслати його копію Мінагрополітики.

Нагадаємо, що сам механізм верифікації агроекспортерів було запроваджено лише за 11 днів до того - 31 жовтня. Передбачено, що він діятиме до кінця 2024 року. Він стосується таких товарів як пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку, насіння соняшнику; соєва олія, соняшникова олія, ріпакова олія та їх фракції; а також макуха.

Станом на 10 листопада Мінагрополітики затвердило три накази про включення компаній до переліку верифікованих суб’єктів: загалом зареєстровано 735 підприємств. При цьому з 6 листопада надійшло вже понад 1 тисячу заявок від аграріїв про включення в цей список.

В свою чергу, Національний банк України з 11 листопада вдвічі скоротив граничний строк повернення валютної виручки від експорту вказаного переліку товарних позицій - з 180 до 90 днів, хоча бізнес напередодні скаржився на недостатність встановленого раніше періоду та закликав владу не допустити його скорочення. Більш того, від такого наміру закликав відмовитися комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

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