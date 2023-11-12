Кабмин расширил критерии отнесения компаний к верифицированным экспортерам зерна и масла

Кабинет министров расширил критерии включения компаний в список верифицированных экспортеров сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление №1174 от 10 ноября о внесении изменений в порядок реализации экспериментального проекта по их верификации опубликован на сайте правительства.

Документ вводит возможность внесения в перечень верифицированных агрокомпаний, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре и отвечающих одновременно четырем критериям. Из них два уже были прописаны ранее (среди четырех критериев для другой совокупности экспортеров):



- отсутствие долгов по пене за нарушение сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности и штрафов за нарушение валютного законодательства;



- отсутствие претензий налоговой относительно неустановления местонахождения компании при проверке соблюдения валютного законодательства (эту информацию она должна была предоставить Минагрополитики в начале ноября).

Два же новых касаются:

- зарегистрированности компании как плательщика налога на добавленную стоимость после 23 февраля 2022 года и на дату формирования электронного запроса средствами ГАР;



- осуществление с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 года экспорта на общую сумму от 40 миллионов гривен, по которому банком был завершен надзор за соблюдением предельных сроков возврата валютной выручки.

Соответствие последнему критерию должно подтверждаться письмом от банка в произвольной форме, копия которого прилагается сельхозспекспортером к заявлению в сканированном виде средствами ГАР. По запросу компании банк предоставляет ей такое письмо и одновременно отправляет его копию Минагрополитики.

Напомним, что сам механизм верификации агроэкспортеров был введен лишь за 11 дней до этого - 31 октября. Предусмотрено, что он будет действовать до конца 2024 года. Он касается таких товаров как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена рапса, семена подсолнечника; соевое масло, подсолнечное масло, рапсовое масло и их фракции; а также жмых.

По состоянию на 10 ноября Минагрополитики утвердило три приказа о включении компаний в список верифицированных субъектов: в общей сложности зарегистрировано 735 предприятий. При этом с 6 ноября поступило уже более 1 тысячи заявок от аграриев о включении в этот список.

В свою очередь, Национальный банк Украины с 11 ноября вдвое сократил предельный срок возврата валютной выручки от экспорта указанного перечня товарных позиций – со 180 до 90 дней, хотя бизнес накануне жаловался на недостаточность установленного ранее периода и призывал власти не допустить его сокращения. Более того, от такого намерения призывал отказаться комитет Верховной Рады по экономическому развитию.

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