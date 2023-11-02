Бизнес призывает власти не сокращать сроки возврата валютной выручки: иногда не хватает и 180 дней

Европейская бизнес ассоциация призывает власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки, рассмотреть возможность увеличения упомянутых сроков, а также не допустить введения каких-либо дополнительных валютных ограничений.

Соответствующее обращение объединения адресовано премьер-министру Денису Шмыгалью, главе Национального банка Украины Андрею Пышному и председателю комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву.

Как отмечают в ЕБА, на текущей неделе в СМИ появилась информация о возможном введении более жестких условий возврата валютной выручки, а именно сокращении предельных сроков расчетов по отдельным операциям экспорта и импорта товаров.

Там подчеркивают, что отдельные компании-члены ассоциации продают до 80% товарного портфеля на экспорт, но при этом отношения с иностранными контрагентами с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно усложнились. В первую очередь отсутствие доступа к украинским портам привело к увеличению транспортного плеча к конечным клиентам до четырех-шести месяцев.

Кроме того, по данным представителей бизнеса, в связи с военными действиями потребители продукции требуют поддержания неснижаемого остатка готовой продукции на иностранных складах на 4-5 месяцев как гарантию стабильности поставок, что с учетом стандартной отсрочки платежа в один-два месяца приводит к почти годовому циклу оборота денег.

"Существующие на сегодняшний день ограничения в 180 дней, по информации от бизнеса, порой уже не позволяют вести эффективный экспортный бизнес и периодически предприниматели обращаются с предложениями об увеличении предельных сроков возврата денег", - сетуют в ЕБА.

Кроме того, она призывает рассмотреть целесообразность освобождения компаний от ответственности, если контрагенты-нерезиденты несвоевременно оплачивают товары/работы/услуги или несвоевременно возвращают предоплату в пользу резидента.

Бизнес отмечает, что этот вопрос не лежит в зоне ответственности бизнеса, который работает в Украине, а потому в нынешних непростых реалиях "крайне странно налагать разного рода ответственность" на него, в частности, изменяя правила возмещения НДС и так далее.

Что говорят в НБУ

Ассоциация готова провести отдельную встречу и обсудить эти вопросы, очень надеясь на диалог в этом контексте. Кроме того, она опубликовала письмо от НБУ, в котором тот указывает, что пока не принимал никаких решений по сокращению сроков возврата валютной выручки, хотя такое решение для отдельных товаров и отраслей действительно рассматривается.

В то же время принятие такого решения, согласно закону о валюте, требует подачи в НБУ рекомендаций со стороны Кабинета министров. Это объясняется тем, что правительство имеет возможности и наделено полномочиями определять приоритеты, основываясь на анализе предложений профильных министерств, в частности, учитывая производственный цикл, особенности логистики по отдельным товарам/отраслям и так далее.

Также Нацбанк добавляет, что в настоящее время еще прорабатывается вопрос вынесения запрета на закрытие счетов до снятия с валютного контроля - "учитывая необходимость взвешенного решения, чтобы обеспечить возврат валютной выручки в Украину".

В целом, по оценкам регулятора, объем невозвращенной в установленные сроки экспортной валютной выручки с начала полномасштабной войны составляет уже около 8 миллиардов долларов, и это оказывает "ощутимое влияние" на платежный баланс Украины.

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