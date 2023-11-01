В течение года поступление наличных в банки выросло на 15,9%

В январе – сентябре 2023 года наблюдается заметный рост объемов кассовых оборотов банков в Украине, что свидетельствует об оживлении экономики. Объем поступлений наличных денег в касс банков составил 1 821,9 млрд грн, что на 15,9% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

При этом объем выдачи наличных из касс банков достиг 1 838,1 млрд грн, что на 13,7% превышает прошлогодние показатели января-сентября.

В НБУ отметили, что этому способствовали отладка новых путей поставок товаров и услуг, а также устойчивый внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения.

В настоящее время объемы кассовых оборотов банков почти достигли уровня соответствующего периода 2021 года, что свидетельствует об устойчивом развитии финансового сектора.

Согласно сообщению, наиболее значимой частью расходов наличными деньгами из касс банков были:

Операции клиентов с использованием платежных карт, которые составляли 83,9% от общего объема расходов. Наличные деньги остаются надежным и быстрым платежным инструментом для розничных операций, особенно в условиях неопределенности, связанной с военным положением;

Подкрепление операторов почтовой связи составляло 4,3% расходов наличными;

Приобретение иностранной валюты у клиентов составило 4,2% от общего объема расходов.

Что касается источников поступлений наличных денег в касс банков, то основными здесь были:

Торговая выручка составляла 34,2% от общего объема поступлений.

Операции клиентов с использованием платежных карт составили 29,8% от общего объема поступлений.

Выручка от всех видов услуг составила 16,9% от общего объема поступлений, основными факторами были оживление спроса на строительные услуги и сезонный рост числа работающих заведений в сфере услуг и внутреннего туризма.

Напомним, как сообщал член Совета НБУ Богдан Данилишин, большая часть украинцев, а именно 69%, сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. К началу войны эта цифра была меньше на 4%. При этом 85% украинцев банкам не доверяют, а предпочитают хранить деньги дома.

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