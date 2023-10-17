Украинские граждане и бизнес держат большую часть активов в валюте "под подушкой" - член Совета НБУ

Большая часть украинцев, а именно 69%, сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. К началу войны эта цифра была меньше на 4%. При этом 85% украинцев банкам не доверяют, а предпочитают хранить деньги дома.

Об этомсообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, более 85% валютных активов, а именно – 116 млрд. долларов составляет наличная иностранная валюта. По сравнению с иностранной валютой, гривневые финансовые активы составляют меньше доли в общих финансовых активах и составляют 31%.

Из этого числа 11% сбережений приходится на срочные вклады населения, 11% – на срочные вклады бизнеса и 42% – на текущие счета.

Данилишин добавил, что по состоянию на 1 сентября 2023 финансовые активы в иностранной валюте включающие наличные, валютные банковские депозиты и облигации в иностранной валюте составляли 136 миллиардов долларов США.

Напомним, Национальный банк Украины 20 июня отменил определение "незначительного износа" банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Сообщалось, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что где-то не совпадает рисунок или не такой цвет.

Источник фото: ua.depositphotos.com