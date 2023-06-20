НБУ отменил понятие "незначительной изношенности" банкнот при обмене валюты

Национальный банк Украины 20 июня отменил определение "незначительной изношенности" банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава регулятора Андрей Пышный.

"Кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что где-то не совпадает рисунок или не такой цвет. Так что мы полностью убираем человеческий фактор!" – подчеркнул Пышный.

По его словам, до представителей банков и небанковских финучреждений донесена принципиальная позиция НБУ, и в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований, но и как потенциальный признак мошенничества.

"По таким фактам мы устанавливаем усиленный контроль и будем принимать адекватные меры влияния. Нацбанк в зависимости от уровня совершенного правонарушения будет применять меры влияния, которые предусматривают для банков существенные штрафы в размере до 400 тысяч гривен, которые вскоре будут увеличены, а для небанковских учреждений - в размере до 5% от собственного капитала", - указал глава НБУ.

Пышный констатировал, что НБУ не устанавливал никаких ограничений по обмену валют на основе года выпуска банкнот, и устанавливать какие-либо подобные ограничения финучреждениям прямо запрещено.

"Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 "белых" долларов на 90 "синих" – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны", - подчеркнул он.

Глава финрегулятора заверил граждан, что банкноты предыдущих лет выпуска, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, являются действительными и могут обмениваться на гривну в любое время.

"Не теряйте свои сбережения в спровоцированной паникой погоне за обменом валюты "белой" на "синюю". Фантомные предостережения, которые вы можете услышать или прочитать, по поводу таких банкнот – безосновательны", - написал Пышный.

Он добавил, что Нацбанк держит этот вопрос на усиленном контроле и будет рассматривать жалобы граждан на банки или небанковские финучреждения относительно субъективного отказа в обмене валюты, реагируя на нарушения и недобросовестность должным образом.

Позже НБУ опубликовал и сами постановления №75 и №76, которыми 20 июня были внесены вышеперечисленные изменения. Напомним при этом, что значительно изношенные купюры должны приниматься финучреждениями по процедуре инкассо: как именно это происходит и при каких условиях – НБУ разъяснял недавно.

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