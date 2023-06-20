НБУ скасував поняття "незначного зношення" банкнот при обміні валюти

Національний банк України 20 червня скасував визначення "незначного зношення" банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова регулятора Андрій Пишний.

"Касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!" - підкреслив Пишний.

За його словами, до представників банків та небанківських фінустанов донесено принципову позицію НБУ, і в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог, але і як потенційна ознака шахрайства.

"За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу. Нацбанк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають для банків суттєві штрафи у розмірі до 400 тисяч гривень, які незабаром будуть збільшенні, а для небанківських установ - у розмірі до 5% від власного капіталу", - вказав голова НБУ.

Пишний наголосив, що НБУ не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот, і встановлювати будь-які подібні обмеження фінустановам прямо заборонено.

"Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни", - підкреслив він.

Очільник фінрегулятора запевнив громадян, що банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є дійсними і можуть обмінюватися на гривню в будь-який час.

"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", - написав Пишний.

Він додав, що Нацбанк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінустанови стосовно суб’єктивної відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність.

Пізніше НБУ опублікував і самі постанови №75 та №76, якими 20 червня було внесено вищезазначені зміни. Нагадаємо при цьому, що значно зношені купюри мають прийматися фінустановами за процедурою інкассо: як саме це відбувається і за яких умов - НБУ нещодавно роз'яснював.

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