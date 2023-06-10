НБУ роз'яснив, чи законно відмовляти в обміні старих, але не зношених доларів

Національний банк України на основі аналізу звернень громадян випустив роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Як зазначає регулятор, спостерігаються дві ключові проблеми - обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, а також обмін банкнот давніх років випуску.

"Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, дотримання яких регулятор вимагає від усіх уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій", - підкреслюють в Нацбанку.

Що робити зі зношеними та пошкодженими купюрами

Так, якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. Її можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

"Також зазначимо, що ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США – Федеральною резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом", - вказує український регулятор.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот. При цьому комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

НБУ звертає увагу, що зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо.

Клієнти, відповідно, можуть обрати для цього установу, комісія якої є нижчою. Строки ж виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

Які купюри можна здавати на інкассо

Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні передбачає, що банкноти, які можуть прийматися в касах банків та небанківськими фінустановами на інкасо, мають бути або суттєво зношеними, або мати одну чи кілька ознак значного зношення/пошкодження з наступних:

- розірвані (розрізані) на частини;

- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

- зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

- із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

- із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

- мають явні друкарські недоліки.

Також мають прийматися банкноти, вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

В свою чергу, до ознак незначного зношення НБУ відносить:

- локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

- відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів;

- плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

- надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний;

- отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більше 1 мм кожний.



Чи законно відмовляти в обміні старих купюр

В свою чергу, обмін готівкової іноземної валюти, що не має ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, має здійснюватися незалежно від року випуску.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції", - підкреслює НБУ.

Зокрема, це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися ФРС з 1914 року дотепер. НБУ вказує, що про це чітко зазначено в Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженому постановою рравління НБУ №1 від 2 січня 2019 року.

"Підкреслюємо, що НБУ не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", - констатує регулятор.

Таким чином, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску НБУ готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу.

Вже наступного тижня НБУ обіцяє провести з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення.