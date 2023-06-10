НБУ разъяснил, законно ли отказывать в обмене старых, но не изношенных долларов

Национальный банк Украины на основе анализа обращений граждан выпустил разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Как отмечает регулятор, наблюдаются две ключевые проблемы – обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, а также обмен банкнот давних лет выпуска.

"Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, соблюдение которых регулятор требует от всех уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций", - подчеркивают в Нацбанке.

Что делать с изношенными и поврежденными купюрами

Так, если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо. Ее могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

"Также отметим, что степень износа банкнот иностранной валюты устанавливается центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США - Федеральной резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время она должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом", - указывает украинский регулятор.

Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных для обращения банкнот. При этом комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте.

НБУ обращает внимание, что ввиду существенного усложнения логистических путей во время полномасштабной войны и связанного с этим роста прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции инкассо.

Клиенты, соответственно, могут выбрать для этого учреждение, комиссия которого ниже. Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приемки банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

Какие купюры можно сдавать на инкассо

Инструкция о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине предусматривает, что банкноты, которые могут приниматься в кассах банков и небанковскими финучреждениями на инкассо, должны быть либо существенно изношены, либо иметь один или несколько признаков значительного износа/повреждения из следующих:

- разорванные (разрезанные) на части;

- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически переменные элементы защиты, защитные ленты);

- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

- с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

- обожженные, прожженные, ветхие (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

- имеющие явные типографские недостатки.

Также должны приниматься банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при согласии банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

В свою очередь, к признакам незначительного износа НБУ относит:

- локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

- отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных миллиметров;

- пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

- надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

- отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.



Законно ли отказывать в обмене старых купюр

В свою очередь, обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или получившей при обращении признаки незначительного износа, должен осуществляться независимо от года выпуска.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции", - подчеркивает НБУ.

В частности, это касается и осуществления сделок с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся ФРС с 1914 года до сих пор. НБУ указывает, что это четко отмечено в Положении о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденном постановлением уравнения НБУ №1 от 2 января 2019 года.

"Подчеркиваем, что НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", - констатирует регулятор.

Таким образом, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или же приобрели в ходе обращения один или несколько признаков незначительного износа.

В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска НБУ готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если при проверке будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия.

Уже на следующей неделе НБУ обещает провести с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения.