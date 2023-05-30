Проблемная заначка: где и как обменять изношенную валюту и принимают ли ее в отделениях банков

На сегодняшний день банки и обменники часто отказывают клиентам в обмене наличной валюты, если у них есть признаки изношенности, пометки, штампы или другие повреждения. С начала войны такие купюры часто не берут у большинства обменников, а также в коммерческих и даже в государственных банках. Delo.ua разбирался, в чем причина таких отказов, где и на каких условиях можно обменять на гривну изношенные или поврежденные доллары и евро.

Вопрос актуален еще и потому, что сейчас в Украине откуда-то появилась медийная молва, мол, вскоре банки прекратят принимать доллары 1996 года. Но это не соответствует действительности. По крайней мере, об изменении поведения на этот счет клиентов ПриватБанка рассказывает Delo.ua пресс-секретарь учреждения Олег Серга.

"На этой волне клиенты такие деньги спешат у нас обменять. Когда же мы им даем старые доллары, но в нормальном состоянии, которые мы у населения и купили, те просят дать купюры поновее. Возможно, кто-то на такой информационной кампании зарабатывает. Например, обменники, которые, ожидая ажиотажа со стороны населения, хотят, выставляя комиссию, обогатиться", – предполагает он.

Действительно ли дело в году выпуска банкнот

Клиенты, которым в ряде банков или обменников (так называемые уполномоченные учреждения) отказали в обмене, нередко делают вывод, что происходит через возраст банкнот. И действительно, еще в 1996 году, например, доллар получил новую систему защиты, поэтому кассиры в банках иногда не могут отличить подделки в 1996 году от настоящих купюр, не желая рисковать.

Но загвоздка в том, что уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты , являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции. Об этом говорится в утвержденном НБУ положении №1 от 2 января 2019 года.

Показательно, что в НБУ, как нам сообщили в самом регуляторе, действительно поступают обращения/жалобы по поводу отказа уполномоченными учреждениями в осуществлении валютно-обменных операциях с банкнотами выпуска 1996, 1999 и 2000 года. В то же время, ни одно "обвинение" не было подтверждено учреждением, в которое обращался с запросом НБУ.

"По информации уполномоченных учреждений, отказы связаны с состоянием банкнот и не связанные с годом выпуска банкноты ", - отчитываются редакции в Национальном банке. И действительно, в ряде банков и обменных пунктов нам сообщили, что "всегда примут старые банкноты на обмен, но только в идеальном состоянии", который оценивает только кассир.

"Следует отметить, что решение о степени износа и соответствия банкнот иностранной валюты установленным банком-эмитентом образцам и описаниям принимает работник кассы банка или небанковского учреждения как учреждения, проводящего валютно-обменные операции", – четко отвечают нам в Национальном банке.

Именно поэтому, если в одном учреждении кассир не примет обмен наличную инвалюту, можно обратиться в другое. И это не срабатывает. Мы сами попытались обменять несколько относительно изношенных купюр в 1996 году. В трех обменниках нам было предложено сделать это через комиссию в 10-15%. Но в конце концов кассир одного из банков – после упорной просьбы – обменял их без комиссии.

Иногда придется заплатить до 80% от номинала.

Если банкнота не в идеальном состоянии, независимо от года выпуска, то – когда клиент настаивает – банк может принять такие деньги, передать их в страну происхождения и обменять на годные (то есть проводят операцию инкассо с дополнительной комиссией в соответствии с тарифами учреждения), объясняют нам в Национальном банке.

" Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент для осуществления их обмена", – отмечают нам в регуляторе. Эти корреспонденты являются партнерами банков, помогающими им в реализации валюты и ее проверке на подлинность. И даже если она окажется настоящей, клиенту комиссию, конечно, не вернут.

Правда, такая процедура может продолжаться достаточно долго и обойтись дорого. В обменниках – в 5-80% от номинала, в зависимости от степени повреждения купюр, рассказали нам в одном из пунктов, специализирующемся и на приеме таких денег. В банках, как показывает практика, деньги принимают более осторожно, но и комиссия там ощутимо меньше (до 50%).

Пример учреждения, где комиссия составляет до 80%

Добавим, что согласно постановлению НБУ №520, комиссионное вознаграждение банка или обменника за совершение операций инкассо удерживается в гривнах в соответствии с тарифами и в порядке, установленных внутренними положениями банка или небанка . Но некие банки таковой процедуры не предугадывают. К примеру, Приватбанк.

"Все невредимые банкноты на обмен мы принимаем. Но поврежденные купюры инкассо мы не принимаем. Мы на этом не специализируемся. Тем более, инкассо по инвалюте – дорогое удовольствие, предусматривающее безопасную отправку банкнот на границу. А в сегодняшних реалиях это, конечно, весьма сложно", – говорит нам Олег Серге.

Например, инкассо по гривне намного проще: банк отвозит деньги в НБУ, который их проверяет и производит замену на новые купюры.

Если подытожить, ситуация выглядит так: когда наличные евро или доллары – независимо от года выпуска, но в хорошем состоянии – банк или обменник не принимает, стоит или поискать другие пункты приема, или жаловаться в НБУ, поскольку отказать в этой операции они не имеют права .

При этом не стоит забывать, что некоторые учреждения даже акцентируют внимание в своей рекламе на том, что специализируются на обмене именно поврежденных иностранных денег. Правда, за высокой при этом комиссией.