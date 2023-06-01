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- Банки
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Терминалы ПриватБанка перестали принимать доллары и евро: в чем причина
Государственный ПриватБанк с конца мая приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах.
Об этом 1 июня пресс-секретарь банка Олег Серьга сообщил агентству "Интерфакс-Украина".
"Принято решение прекратить такие транзакции. О возобновлении сервиса сообщим отдельно", – сказал он.
Банк рекомендует своим клиентам обращаться в кассы отделений для проведения операций, которые раньше можно было осуществить наличными в терминалах. Эксперты предполагают, что причина по которой терминалы банка приостановили прием валюты в проблеме старых купюр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Украине банки и обменники могут отказать клиентам в обмене наличной валюты, если у них есть признаки износа, пометки, штампы или другие повреждения. С начала войны такие купюры часто не берут у большинства обменников, а также в коммерческих и даже в государственных банках.
Если банкнота не в идеальном состоянии, независимо от года выпуска, то когда клиент настаивает, банк может принять такие деньги, передать их в страну происхождения и обменять на пригодные к обращению. В обменниках в зависимости от степени повреждения купюр продавец может получить 5-80% от номинала.
Источник фото: ua.depositphotos.com