Термінали ПриватБанку перестали приймати долари та євро: в чому причина

Державний ПриватБанк з кінця травня призупинив прийом готівкових доларів та євро у своїх терміналах.

Про це 1 червня речник банку Олег Серьга повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Прийнято рішення наразі припинити такі транзакції. Про відновлення сервісу повідомимо окремо", – сказав він.

Банк рекомендує своїм клієнтам звертатися до кас відділень для проведення операцій, які раніше можна було здійснити з готівкою в терміналах. Експерти припускають, що причина з якої термінали банку призупинили прийом валюти може бути у проблемі старих купюр.

В Україні банки й обмінники можуть відмовити клієнтам в обміні готівкової валюти, якщо ті мають ознаки зношеності, помітки, штампи чи інші ушкодження. Від початку війни такі купюри часто не беруть у більшості обмінників, а також у касах комерційних і навіть у державних банках.

Якщо банкнота не в ідеальному стані, незалежно від року випуску, то – коли клієнт наполягає – банк може прийняти такі гроші, передати їх до країни походження та обміняти на придатні до обігу. В обмінниках, залежно від ступеня ушкодження купюр, продавець може отримати 5-80% від номіналу.

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