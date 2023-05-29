Валютний ринок входить в літо. Яким буде курс 29 травня – 4 червня

Цього тижня курс у банках найімовірніше залишиться в діапазоні 37,15-37,66 грн/$, а євро – 40,1-40,7 грн/€. Причин для цього кілька. По-перше, цей тиждень ознаменує собою початок літа – традиційного періоду затишшя на готівковому ринку. По-друге, гривні додасть твердості продовження до 18 липня так званої зернової угоди.

До стійкості гривні доклались і новини про розширення дії експортного коридору на два порти у Миколаївській області. Як говорить у коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, продовження зернової угоди "дозволить аграріям у нормальному режимі відвантажувати врожай на експорт. Орієнтовно по 6-7 млн тонн щомісяця".

На користь валютної стабільності, нагадує експерт, зіграло й призупинення схем агресивного виведення капіталу в лютому-квітні за допомогою торгових кредитів. Це оформлення експортних поставок у формі позик, що дозволяло не повертати експортну виручку до України.

Курс у банках і на чорному ринку

В банках в середньому по Україні минулого тижня долар поводився стабільно. Якщо в понеділок, 22 травня, курс складав 37,2-37,6 грн/$, то в неділю, 28 травня, 37,25-37,6 грн/$. Котирування на чорному ринку на початку тижня складали 37,35-37,45 грн/$, в п’ятницю відбулося здорожчання на 10 коп. – до 37,45-37,55 грн/$, але в неділю долар подешевшав до 37,4-37,5 грн/$.

Курс долара в банках

Євро в банках у понеділок торгувалось на рівні 40,25-40,9 грн/€, а в неділю – 40,15-40,8 грн/€. На чорному ринку євро плавно подешевшав. Якщо на початку тижня котирування складали 40,7-40,85 грн/€, то в неділю – взагалі 40,45-40,6 грн/€.

Курс євро в банках

Тут додамо, що ринок готівкової валюти підживлюється інвалютою від вкладників банків, які отримують валютні депозити, а потім обмінюють цю готівкову інвалюту на національну. "Поглинання готівкової валюти з боку покупців теж знизилося, тому між попитом і пропозицією настав практично паритет", – каже Кукуруза.

Як пройшли торги на міжбанку

Протягом минулого тижня (22-26 травня) Нацбанк придбав на міжбанку $10,15 млн, а продав $442,36 млн, зайшовши таким чином у "мінус" на $432,21 млн. Загалом же з початку року регулятор купив 119,06 млн, а реалізував на МБВР майже $10,279 млрд, скоротивши міжнародні резерви на $10,16 млрд.

Як справедливо зазначає член ради НБУ Богдан Данилишин, "збільшення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі скорочення попиту на неї обумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку".

При цьому керівництво регулятора, додамо, все частіше говорить про впровадження валютної лібералізації на міжбанку, хоча фінансова система України до цього й не готова, що в НБУ чітко визнають.

Зокрема, у Нацбанку повідомили про розробку дорожньої карти для послаблення валютних обмежень. Насамперед регулятор пом'якшуватиме ті ліміти, які найбільше спотворюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності.

Йдеться, зокрема, про мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень щодо торгових операцій, а також про сприяння надходженню нових кредитів та інвестицій.