Валютный рынок входит в лето. Каким будет курс 29 мая – 4 июня.

На этой неделе курс в банках, скорее всего, останется в диапазоне 37,15-37,66 грн/$, а евро – 40,1-40,7 грн/€. Причин этому несколько. Во-первых, эта неделя ознаменует собой начало лета – традиционного периода затишья на наличном рынке. Во-вторых, гривне придаст твердость продление до 18 июля так называемого зернового соглашения.

К устойчивости гривни приложились и новости о расширении экспортного коридора на два порта в Николаевской области. Как говорит в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, продление зернового соглашения "позволит аграриям в нормальном режиме отгружать урожай на экспорт. Ориентировочно по 6-7 млн тонн ежемесячно".

В пользу валютной стабильности, напоминает эксперт, сыграло и приостановление схем агрессивного вывода капитала в феврале-апреле с помощью торговых кредитов. Это оформление экспортных поставок в форме ссуд, что позволяло не возвращать экспортную выручку в Украину.

Курс в банках и на черном рынке

В банках в среднем по Украине на прошлой неделе доллар вел себя стабильно. Если в понедельник, 22 мая, курс составлял 37,2–37,6 грн/$, то в воскресенье, 28 мая, 37,25–37,6 грн/$. Котировки на черном рынке в начале недели составляли 37,35-37,45 грн/$, в пятницу произошло удорожание на 10 коп. – до 37,45–37,55 грн/$, но в воскресенье доллар подешевел до 37,4–37,5 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро в банках в понедельник торговалось на уровне 40,25-40,9 грн/ € , а в воскресенье – 40,15-40,8 грн/ € . На черном рынке евро плавно подешевел. Если в начале недели котировки составляли 40,7-40,85 грн/ €, то в воскресенье – вообще 40,45-40,6 грн/ €.

Курс евро в банках

Здесь добавим, что рынок наличной валюты питается инвалютой от вкладчиков банков, получающих валютные депозиты, а затем обменивают эту наличную инвалюту на национальную. "Поглощение наличной валюты со стороны покупателей тоже снизилось, поэтому между спросом и предложением наступил практически паритет", – говорит Кукуруза.

Как прошли торги на межбанке

В течение прошлой недели (22-26 мая) Нацбанк приобрел на межбанке $10,15 млн, а продал $442,36 млн, зайдя таким образом в "минус" на $432,21 млн. В целом же с начала года регулятор купил 119,06 млн, а реализовал на МБВР почти $10,279 млрд, сократив международные резервы на $10,16 млрд.

Как справедливо отмечает член совета НБУ Богдан Данилишин, "увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка".

При этом руководство регулятора все чаще говорит о внедрении валютной либерализации на межбанке, хотя финансовая система Украины к этому и не готова, что в НБУ четко признают.

В частности, в Нацбанке сообщили о разработке дорожной карты для ослабления валютных ограничений. Прежде всего, регулятор будет смягчать те лимиты, которые больше всего искажают рыночные механизмы и/или мешают нормальной бизнес-деятельности.

Речь идет, в частности, о минимизации множественности курсов, ослаблении ограничений торговых операций, а также о содействии поступлению новых кредитов и инвестиций.