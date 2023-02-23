Нацбанк выпустил банкноту к годовщине полномасштабной войны: как она выглядит (ФОТО)

Национальный банк выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Эта банкнота уникальна, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банкнота номиналом 20 гривен вводится в обращение с 23 февраля.

Отмечается, что она является законным платежным средством, но ее тираж ограничен. Он составляет 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность.

Приобрести памятную банкноту с 24 февраля можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а с конца марта – в банках-дистрибьюторах.

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, устанавливающих Государственный Флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

Вверху размещен текст на украинском и английском языках: "24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и в то же время – те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира".

На оборотной стороне - стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации - связанные руки за спиной, за которой угадывается фигура со следом от пули в виде мака.

Такой дизайн банкноты создал заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Напомним, две украинские памятные монеты номиналом 5 и 10 грн вошли в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года". Монеты одержали победу в номинациях "Самая художественная монета года" и "Лучшая монета о современном событии" соответственно.