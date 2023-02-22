Нацбанк возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет: как сделать заказ

Национальный банк Украины с 22 февраля возобновил работу своего интернет-магазина нумизматической продукции, однако пока он будет работать в тестовом режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Интернет-магазин доступен по ссылке .

В течение месяца специалисты Нацбанка будут отслеживать работу интернет-магазина, чтобы оценить его функциональность во время реальных нагрузок, и дополнительно будут анализировать возможности улучшения его работы.

В случае необходимости работа ресурса будет корректироваться.

По итогам тестового периода интернет-магазин заработает на полную мощность.

"Ассортимент и количество нумизматической продукции, доступной в интернет-магазине, будет постепенно дополняться и расширяться, в частности, благодаря новым выпускам нумизматической продукции", - говорится в сообщении.

Чтобы оформить покупку в интернет-магазине, клиенту нужно зарегистрироваться, выбрать продукцию и оплатить заказы исключительно в безналичной форме платежной картой. Доставку заказов по всей территории Украины осуществляют "Новая Почта" и "Укрпочта".

На период действия военного положения и до принятия отдельного решения Национального банка выдача заказов в пункте самовывоза интернет-магазина (по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А) не будет производиться.

Напомним, Нацбанк открыл интернет-магазин нумизматической продукции в январе 2021 года. В декабре этого же года интернет-магазин приостановил прием заказов с целью повышения уровня сервиса.