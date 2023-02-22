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Нацбанк возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет: как сделать заказ
Национальный банк Украины с 22 февраля возобновил работу своего интернет-магазина нумизматической продукции, однако пока он будет работать в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Интернет-магазин доступен по ссылке .
В течение месяца специалисты Нацбанка будут отслеживать работу интернет-магазина, чтобы оценить его функциональность во время реальных нагрузок, и дополнительно будут анализировать возможности улучшения его работы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В случае необходимости работа ресурса будет корректироваться.
По итогам тестового периода интернет-магазин заработает на полную мощность.
"Ассортимент и количество нумизматической продукции, доступной в интернет-магазине, будет постепенно дополняться и расширяться, в частности, благодаря новым выпускам нумизматической продукции", - говорится в сообщении.
Чтобы оформить покупку в интернет-магазине, клиенту нужно зарегистрироваться, выбрать продукцию и оплатить заказы исключительно в безналичной форме платежной картой. Доставку заказов по всей территории Украины осуществляют "Новая Почта" и "Укрпочта".
На период действия военного положения и до принятия отдельного решения Национального банка выдача заказов в пункте самовывоза интернет-магазина (по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А) не будет производиться.
Напомним, Нацбанк открыл интернет-магазин нумизматической продукции в январе 2021 года. В декабре этого же года интернет-магазин приостановил прием заказов с целью повышения уровня сервиса.