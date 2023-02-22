Нацбанк відновив роботу інтернет-магазину колекційних монет: як зробити замовлення

Національний банк України з 22 лютого відновив роботу свого інтернет-магазину нумізматичної продукції, проте поки що він працюватиме в тестовому режимі.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Інтернет-магазин доступний за посиланням.

Упродовж місяця фахівці Нацбанку відстежуватимуть роботу інтернет-магазину, щоб оцінити його функціональність під час реальних навантажень, та додатково аналізуватимуть можливості поліпшення його роботи.

Зазначається, що у разі необхідності робота ресурсу буде коригуватися.

За підсумками тестового періоду інтернет-магазин запрацює на повну потужність.

"Асортимент та кількість нумізматичної продукції, доступної в інтернет-магазині, буде поступово доповнюватися та розширюватися, зокрема завдяки новим випускам нумізматичної продукції", - йдеться у повідомленні.

Щоб оформити покупку в інтернет-магазині, клієнту потрібно зареєструватися, обрати продукцію та оплатити замовлення виключно в безготівковій формі платіжною карткою. Доставлення замовлень по всій території України здійснюють "Нова Пошта" та "Укрпошта".

На період дії воєнного стану та до прийняття окремого рішення Національного банку видача замовлень у пункті самовивезення інтернет-магазину (за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А) не здійснюватиметься.

Нагадаємо, Нацбанк відкрив інтернет-магазин нумізматичної продукції у січні 2021 року. У грудні цього ж року інтернет-магазин призупинив прийом замовлень з метою підвищення рівня сервісу.