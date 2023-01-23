Две украинские памятные монеты вошли в десятку лучших монет мира (ФОТО)

Две украинские памятные монеты номиналом 5 и 10 грн вошли в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года". Монеты одержали победу в номинациях "Самая художественная монета года" и "Лучшая монета о современном событии" соответственно.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера, ее презентовали к 30-летию Независимости Украины. На монете изображены поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображения цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК. Эскиз монеты создал украинский художник Олег Шупляк. Скульптором стал Владимир Атаманчук, программное моделирование осуществил Юрий Лукьянов (работники Банкнотно-монетного двора НБУ).

Серебряная монета номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины" посвящена 25-летию принятия Конституции Украины.

"Композиция на монете воспроизводит составной пазл, контурами которого является микротекст с цитатами отдельных статей Конституции Украины, а силуэтные фигуры на монете олицетворяют народ Украины", - описывают монету в Нацбанке и добавляют, что автором эскиза является киевский художник Владислав Яровой, программное моделирование осуществил работник Банкнотно-монетного двора НБУ Юрий Лукьянов.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году. На первом этапе было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали семь украинских памятных монет.

Напомним, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Михаилу – архангелу, который является одним из самых уважаемых библейских персонажей и именуется как архистратиг-главнокомандующий.