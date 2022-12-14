НБУ ввел памятную серебряную монету в честь архистратига Михаила

Национальный банк Украины с 14 декабря ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Михаилу – архангелу, являющемуся одним из самых уважаемых библейских персонажей и именуемому архистратигом-главнокомандующим.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Архангел Михаил – неизменный борец с силами зла, защитник веры, покровитель воинов, которые борются за праведное дело и защищают добро. Уважительное отношение к архистратигу Михаила сохраняется с великокняжеских времен до наших дней – он стал символом небесной защиты власти киевских князей", - говорится в описании монеты на сайте регулятора.

Отмечается, что позже это уважение было зафиксировано не только топонимически – в названиях церковных построек, но и геральдически – на гербах Киева, Киевского воеводства, Киевской губернии. Сегодня же образ главы воинства ангелов присутствует в атрибутике украинских десантников, также олицетворяя борьбу с силами зла.

Изображение же архистратига размещено на реверсе монеты на зеркальном фоне и украшено локальной позолотой. Вокруг него по кругу размещена надпись "...За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Монета изготовлена из серебра, имеет диаметр 38,6 миллиметра, массу драгоценного металла в чистоте 31,1 г. Художниками выступили Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, скульптором – Святослав Иваненко.

Напомним также, что ранее НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз с цветными элементами, а также сувенирную монету, посвященную певице Соломии Крушельницкой.