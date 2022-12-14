НБУ ввів пам'ятну срібну монету на честь архістратига Михаїла

Національний банк України з 14 грудня ввів у обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Михаїлу - архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий.

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"Архангел Михаїл – незмінний борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Шанобливе ставлення до архістратига Михаїла зберігається з великокнязівських часів до наших днів – він став символом небесного захисту влади київських князів", - йдеться у описі монети на сайті регулятора.

Зазначається, що пізніше це шанування було зафіксовано не тільки топонімічно – у назвах церковних споруд, а й геральдично – на гербах Києва, Київського воєводства, Київської губернії. Сьогодні ж образ глави воїнства ангелів присутній в атрибутиці українських десантників, також уособлюючи боротьбу з силами зла.

Зображення ж самого архістратигу розміжено на реверсі монети на дзеркальному тлі та оздоблено локальною позолотою. Навколо нього по колу розміщено напис "...За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

Монета виготовлена зі срібла, має діаметр 38,6 міліметра, масу дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грама. Художниками виступили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптором - Святослав Іваненко.

Нагадаємо також, що раніше НБУ ввів в обіг пам'ятні монети, присвячені наданню Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу з кольоровим оздобленням, а також сувенірну монету, присвячену співачці Соломії Крушельницькій.