НБУ випустив монету на честь дочки Ярослава Мудрого, що стала королевою Норвегії

Національний банк України з 28 липня ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену київській княжні Єлизаветі, старшій доньці Ярослава Мудрого. Як повідомляється на сайті регулятора, вона має номінал 2 гривні.

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НБУ нагадує, що у 1044 році Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, який під час своїх перших відвідин Києва закохався у княжну і, здобувши славу і скарби, повернувся за нею.

"Основні джерела, що містять відомості про Єлизавету, – ісландські королівські саги, західні хроніки та вірші самого Гаральда, які він складав на честь доньки Ярослава", - сказано у описі монети.

При цьому в Нацбанку підтримують версію про те, що Єлизавета Ярославна після загибелі Гаральда під час битви у 1066 році встигла вийти заміж вдруге, а саме вже за короля Данії Свена ІІ Естрідсена.

На аверсі монети розміщено: вгорі - малий герб України на дзеркальному тлі, у центрі – орнамент із вплетеним тризубом, що прикрашає залізну сокиру з інкрустацією, датовану X–XIII століттями, праворуч і ліворуч – стилізовані орнаменти, характерні для середньовічних Скандинавії і Київської держави, які підкреслюють тісні взаємини і контакти між державними утвореннями в добу середньовіччя.

На реверсі ж зображено стилізований образ Єлизавети Ярославни на тлі декоративного фризу, виконаного в стилістиці скандинавської різьби по дереву та каменю, зі сценами, що ілюструють військові та поетичні таланти її чоловіка Гаральда Суворого; а також розміщено напис "королева Норвегії та Данії", виконаний шрифтом, що наслідує давнє скандинавське рунічне письмо.

Художниками виступили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптором - Володимир Атаманчук. Монета має масу 12,8 грама та діаметр 31 міліметр. Її випустили тиражем 30 тисяч штук.

Нагадаємо також, що з 18 липня НБУ ввів у обіг монети "В єдності - сила", присвячені єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці України. Це були перші пам'ятні монети, випущені з лютого, тобто початку війни.

Після цього Нацбанк випустив цілу низку монет, присвячених силовим структурам України, а також 5- та 10-гривневі монети, присвячені пісні "Ой у лузі червона калина".