НБУ випустив монету на честь Сил спецоперацій

Національний банк України з 22 липня ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену Силам спеціальних операцій Збройних сил України. Як повідомляється на сайті регулятора, вона має номінал 10 гривень.

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Як вказують у НБУ, до ССО входять частини спецпризначення і підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, "що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції" у сферах розвідки, захисту життя громадян та об’єктів держвласності за межами України, боротьби з незаконним обігом зброї, тероризмом і піратством, організації та підтримання дій руху опору, безпеки морського судноплавства, міжнародного військового співробітництва тощо.

На аверсі монети у центрі на дзеркальному тлі розміщено емблему зазначеного роду військ із гаслом "Іду на ви". На думку авторів, в сучасних реаліях воно стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину. Праворуч від емблеми розташовано малий герб України (тризуб).

На реверсі ж зображно символічну композицію, де на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій.

Художниками виступили Андрій Єрмоленко та Ольга Коваленко, скульпторами - Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Монету вироблено зі сплаву на основі цинку, вона має діаметр 30 міліметрів та масу 12,4 грама. Усього таких монет випущено 1 мільйон штук.

Нагадаємо, що 14 липня НБУ ввів пам’ятну 10-гривневу монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ, а з 18 липня - 5- та 10-гривневі монети присвячені пісні "Ой у лузі червона калина".

Перед цим НБУ випустив монети "В єдності - сила", присвячені єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці України. Це були перші пам'ятні монети, випущені з лютого, тобто початку війни.