НБУ вводить в обіг перші під час війни пам'ятні монети

Національний банк України (НБУ) 11 липня ввів в обіг пам'ятні монети "В єдності – сила", присвячені всенародному єднанню українського народу та міжнародній підтримці, яку нашій державі надає весь світ, у боротьбі проти країни агресора РФ.

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що пам'ятні монети "В єдності — сила" розпочинають нову серію "Безсмертна моя Україна".

"Це перші монети, які Національний банк вводить в обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аверс представлених пам'ятних монет "В єдності — сила" відтворено за мотивами ескізу "Єдність — сила" авторства Аліни Малюти, який увійшов до п'яти найкращих ескізів за підсумками відкритого голосування на найкращий ескіз, який проводив НБУ у квітні цього року.

На ньому розміщено Тризуб – Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі у всьому світі – попарно з'єднані руки, замкнуті в коло та обвиті синьо-жовтою стрічкою.

Реверс виконано за мотивами ескізу "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

Під написами – стилізована композиція із кольорових прапорів 15 країн, які всебічно допомагають Україні у боротьбі з російським агресором: США, Великобританія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія .

Монета "В єдності - сила" номіналом 10 гривень виготовлена із срібла 925 проби, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монета "В єдності - сила" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук.

Фото: прес-служба НБУ

"Допомога Україні та фінансовий тиск на агресора є потужною та невід'ємною зброєю у цій війні. Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увічнити їхні зусилля та нашу вдячність у пам'ятних монетах, які ми сьогодні з радістю представляємо. Вони символічно присвячені силі єдності країн світу, яка всупереч масштабам загрози здатна захистити життя, свободу та справедливість", - наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Зазначимо, сувенірна крамниця Білого дому випустила колекційну монету на честь опору України російському військовому вторгненню на острові Зміїний.