НБУ вводит в обращение первые во время войны памятные монеты

Национальный банк Украины (НБУ) 11 июля ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные всенародному единению украинского народа и международной поддержке, которую нашему государству оказывает весь мир, в борьбе против страны агрессора РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что памятные монеты "В единстве — сила" начинают новую серию "Бессмертная моя Украина".

"Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи к выпуску они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аверс представленных памятных монет "В единстве — сила" воспроизведен по мотивам эскиза "Единство — сила" авторства Алины Малюты, который вошел в пять лучших эскизов по итогам открытого голосования на лучший эскиз, который проводил НБУ в апреле этого года.

На нем размещен Тризуб – Государственный Герб Украины, вокруг которого изображена стилизованная символическая композиция единения людей доброй воли во всем мире – попарно соединенные руки, замкнутые в круг и обвитые сине-желтой лентой.

Реверс выполнен по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина, который также принимал участие в конкурсе.

Под надписями – стилизованная композиция из цветных флагов 15 стран, которые всесторонне помогают Украине в борьбе с российским агрессором: США, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия , Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Монета "В единстве — сила" номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм, тираж — до 5 000 штук.

Монета "В единстве — сила" номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — "специальный анциркулейтед", масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм, тираж — до 250 000 штук (в том числе до 75 000 у 20 году в сувенирной упаковке).

Фото: пресс-служба НБУ

"Помощь Украине и финансовое давление на агрессора являются мощным и неотъемлемым оружием в этой войне. Мы искренне благодарны за поддержку нашим международным партнерам и стремимся увековечить их усилия и нашу благодарность в памятных монетах, которые мы сегодня с радостью представляем. Они символически посвящены силе единства стран мира, которая вопреки масштабам угрозы способна защитить жизнь, свободу и справедливость", - подчеркнул заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Отметим, сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету в честь сопротивления Украины российскому военному вторжению на острове Змеиный.