НБУ випустив колекційний набір монет, присвячений ЗСУ

Національний банк 27 липня випустив колекційний набір монет, присвячений Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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До набору входять дев’ять пам’ятних монет із серії "Збройні Сили України", номіналом 10 грн кожна. Їх ввели в обіг у 2018 – 2020 роках. Кожна з них має номінал 10 гривень.

До набору увійшли такі монети:

"Захисникам Донецького аеропорту";

"День українського добровольця";

"100-річчя створення Українського військово-морського флоту";

"Учасникам бойових дій на території інших держав";

"На варті життя";

"КрАЗ-6322 "Солдат";

"Повітряні Сили Збройних Сил України";

"День пам’яті полеглих захисників України";

"Державна прикордонна служба України".

Монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.Категорія якості карбування – "анциркулейтед", кожна монета важить 12,4 г, діаметр кожної – 30,0 мм, гурт монет – рифлений.

Придбати набір можна буде в чотирьох банків: Укргазбанку; Радабанку, Таскомбанку, ПриватБанку. Ціна набору — 284 грн, тираж — 15 000 штук.

Напередодні, з 22 липня, Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену Силам спеціальних операцій Збройних сил України.

До цього, 14 липня, НБУ ввів пам’ятну 10-гривневу монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ, а з 18 липня - 5- та 10-гривневі монети присвячені пісні "Ой у лузі червона калина".

Перед цим НБУ випустив монети "В єдності - сила", присвячені єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці України. Це були перші пам'ятні монети, випущені з лютого, тобто початку війни.