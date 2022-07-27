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НБУ выпустил коллекционный набор монет, посвященный ВСУ
Национальный банк 27 июля выпустил коллекционный набор монет, посвященный Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В набор входят девять памятных монет из серии "Вооруженные Силы Украины", номиналом 10 грн. каждая. Их ввели в обращение в 2018-2020 годах. У каждой из них есть номинал 10 гривен.
В набор вошли следующие монеты:
- "Защитникам Донецкого аэропорта";
- "День украинского добровольца";
- "100-летие создания Украинского военно-морского флота";
- "участникам боевых действий на территории других государств";
- "На страже жизни";
- "КрАЗ-6322 "Солдат";
- "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины";
- "День памяти павших защитников Украины";
- "Государственная пограничная служба Украины".
Монеты изготовлены из сплава на основе цинка с покровом никелем. Категория качества чеканки – "анциркулейтед", каждая монета весит 12,4 г, диаметр каждой – 30,0 мм, группа монет – рифленая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приобрести набор можно будет у четырех банков: Укргазбанк ; Советбанка, Таскомбанка, ПриватБанка. Цена набора – 284 грн, тираж – 15 000 штук.
Накануне с 22 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную Силам специальных операций Вооруженных сил Украины.
До этого, 14 июля, НБУ ввел памятную 10-гривневую монету, посвященную Военно-морским силам ВСУ, а с 18 июля – 5- и 10-гривневые монеты посвященные песне "Ой в лугу красная калина".
Перед этим НБУ выпустил монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.