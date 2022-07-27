НБУ выпустил коллекционный набор монет, посвященный ВСУ

Национальный банк 27 июля выпустил коллекционный набор монет, посвященный Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В набор входят девять памятных монет из серии "Вооруженные Силы Украины", номиналом 10 грн. каждая. Их ввели в обращение в 2018-2020 годах. У каждой из них есть номинал 10 гривен.

В набор вошли следующие монеты:

"Защитникам Донецкого аэропорта";

"День украинского добровольца";

"100-летие создания Украинского военно-морского флота";

"участникам боевых действий на территории других государств";

"На страже жизни";

"КрАЗ-6322 "Солдат";

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины";

"День памяти павших защитников Украины";

"Государственная пограничная служба Украины".

Монеты изготовлены из сплава на основе цинка с покровом никелем. Категория качества чеканки – "анциркулейтед", каждая монета весит 12,4 г, диаметр каждой – 30,0 мм, группа монет – рифленая.

Приобрести набор можно будет у четырех банков: Укргазбанк ; Советбанка, Таскомбанка, ПриватБанка. Цена набора – 284 грн, тираж – 15 000 штук.

Накануне с 22 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную Силам специальных операций Вооруженных сил Украины.

До этого, 14 июля, НБУ ввел памятную 10-гривневую монету, посвященную Военно-морским силам ВСУ, а с 18 июля – 5- и 10-гривневые монеты посвященные песне "Ой в лугу красная калина".

Перед этим НБУ выпустил монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.