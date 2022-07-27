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Категория
Общество
Дата публикации

НБУ выпустил коллекционный набор монет, посвященный ВСУ

НБУ выпустил коллекционный набор монет, посвященный ВСУ

Национальный банк 27 июля выпустил коллекционный набор монет, посвященный Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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В набор входят девять памятных монет из серии "Вооруженные Силы Украины", номиналом 10 грн. каждая. Их ввели в обращение в 2018-2020 годах. У каждой из них есть номинал 10 гривен.

В набор вошли следующие монеты:

  • "Защитникам Донецкого аэропорта";
  • "День украинского добровольца";
  • "100-летие создания Украинского военно-морского флота";
  • "участникам боевых действий на территории других государств";
  • "На страже жизни";
  • "КрАЗ-6322 "Солдат";
  • "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины";
  • "День памяти павших защитников Украины";
  • "Государственная пограничная служба Украины".

Монеты изготовлены из сплава на основе цинка с покровом никелем. Категория качества чеканки – "анциркулейтед", каждая монета весит 12,4 г, диаметр каждой – 30,0 мм, группа монет – рифленая.

Приобрести набор можно будет у четырех банков: Укргазбанк ; Советбанка, Таскомбанка, ПриватБанка. Цена набора – 284 грн, тираж – 15 000 штук.

Накануне с 22 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную Силам специальных операций Вооруженных сил Украины.

До этого, 14 июля, НБУ ввел памятную 10-гривневую монету, посвященную Военно-морским силам ВСУ, а с 18 июля – 5- и 10-гривневые монеты   посвященные песне   "Ой в лугу красная калина".

Перед этим НБУ выпустил монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.

Автор:
Вита Молодан