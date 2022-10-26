НБУ випустив монети, присвячені кандидатству України на вступ до ЄС: три такі роздадуть за донати ЗСУ

Національний банк України з 31 жовтня вводить в обіг пам'ятні монети, присвячені наданню Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу, номіналом 5 та 10 гривень.

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"Отримання такого статусу – один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів ЄС свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час", - зазначається в описі монет.

На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення європейського континенту, ліворуч від якого - декоративний елемент у вигляді мозаїчного декору, що "символізує різноманіття народів, культур, свободу вибору власної долі, відсутність формальних кордонів".

"На європейському континенті виділено контури України, яка ніби пазл, доповнює цілісність Європи та "повертається" додому, де завжди опосередковано була присутня, починаючи з династичних зв’язків Київської держави", - описують в Нацбанку.

5-гривнева монета виготовлена з нейзильберу, має масу 16,54 грама та діаметр 35 мм. Зазначено, що її фактичний тираж складе 25 тисяч штук. При цьому цю монету випустять і в сувенірній упаковці тиражем 50 тисяч штук.

10-гривнева ж монета є срібною, має діаметр 38,6 мм та масу дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грама. На відміну від 5-гривневої, вона оздоблена голографічним елементом, який має кінетичний ефект: якщо змінювати кут його нахилу, спостерігається динамічна зміна зображення орнаменту, променів та адміністративної карти України. Такі монети випущено тиражем 5 тисяч штук.

В свою чергу, голова НБУ Андрій Пишний з нагоди свого 48-річчя оголосив на своїй сторінці у Facebook розіграш трьох таких срібних монет з його підписом серед тих, хто переведе гроші на відкритий в НБУ рахунок на підтримку військовим.

"Найкращим подарунком і привітанням сьогодні для мене, як і для мільйонів українців, стане переказ на підтримку ЗСУ... Всі, хто зробить сьогодні та завтра донат на наш спецрахунок, заскринить квитанцію та розмістить її фото в коментарях під цим постом, стануть учасниками акції... За допомогою рандомайзера розіграємо серед них ці три монети", - зазначив він.

Нагадаємо також, що з 19 жовтня Нацбанк ввів у обіг монету, присвячену 150-річчю з дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької, яка також випущена в сувенірній упаковці, але значно більшим тиражем в 30 тисяч штук.