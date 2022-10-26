НБУ выпустил монеты, посвященные кандидатству Украины на вступление в ЕС: три таких раздадут за донаты ВСУ

Национальный банк Украины с 31 октября вводит в обращение памятные монеты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, номиналом 5 и 10 гривен.

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"Получение такого статуса – один из важных результатов нашего многолетнего евроинтеграционного пути. Состоявшийся 23 июня 2022 года саммит Европейского совета стал историческим, а положительное решение лидеров ЕС свидетельствует о солидарности с Украиной в это сложное для нашей страны время", - отмечается в описании монет.

На аверсе монет на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение европейского континента, слева от которого - декоративный элемент в виде мозаичного декора, "символизирующий разнообразие народов, культур, свободу выбора собственной судьбы, отсутствие формальных границ".

"На европейском континенте выделены контуры Украины, которая как паззл, дополняет целостность Европы и "возвращается" домой, где всегда косвенно присутствовала, начиная с династических связей Киевского государства", - описывают в Нацбанке.

5-гривневая монета изготовлена из нейзильбера, имеет массу 16,54 грамма и диаметр 35 мм. Отмечено, что ее фактический тираж составит 25 тысяч штук. При этом монету выпустят и в сувенирной упаковке тиражом 50 тысяч штук.

10-гривневая же монета выполнена из серебра, имеет диаметр 38,6 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма. В отличие от 5-гривневой, она украшена голографическим элементом, который имеет кинетический эффект: если изменять угол его наклона, наблюдается динамическое изменение изображения орнамента, лучей и административной карты Украины. Такие монеты выпущены тиражом в 5 тысяч штук.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный по случаю своего 48-летия объявил на своей странице в Facebook розыгрыш трех таких серебряных монет с его подписью среди тех, кто переведет деньги на открытый в НБУ счет для поддержки военным.

"Лучшим подарком и поздравлением сегодня для меня, как и для миллионов украинцев, станет перевод в поддержку ВСУ... Все, кто сделает сегодня и завтра донат на наш спецсчет, закроет квитанцию и разместит ее фото в комментариях под этим постом, станут участниками акции... С помощью рандомайзера разыграем среди них эти три монеты", – отметил он.

Напомним также, что с 19 октября Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную 150-летию со дня рождения оперной певицы Соломии Крушельницкой, также выпущенной в сувенирной упаковке, но значительно большим тиражом в 30 тысяч штук.