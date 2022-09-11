Украина хочет через два года стать полноценной частью Европейского Союза, - Шмыгаль

Украина хочет до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти в переговорный процесс по членству в ЕС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза", — сказал он. Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны — Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", — подчеркнул премьер-министр.

Он также поблагодарил Вооруженные Силы и всех украинских военных, которые дают сегодня возможность говорить и планировать успешное европейское будущее Украины.

Напомним, Украина решила подать заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля 2022, на пятый день после полномасштабного российского вторжения. Позже с аналогичными инициативами выступили Молдова и Грузия.

23 июня Европейский совет решила предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а вот в предоставлении такого статуса Грузии без выполнения каких-либо предварительных условий – отказала.

Отметим, 87% украинцев ожидают, что к 2030 году Украина будет членом Европейского союза, а 90% хотели бы этого.