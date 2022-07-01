Членство України в ЄС до 2030 року прогнозує 87% українців, а в НАТО 65% - травневе опитування

87% українців очікують, що до 2030 року Україна буде членом Європейського союзу, а 90% хотіли б цього. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Зокрема, у західних областях хотіли б реалізації такого сценарію 94% опитаних, у центральних та північних – 93%, у південних та східних – 84%.

Крім того, 73% респондентів хотіли б, щоб на той час Україна вже була членом НАТО, а 65% очікують, що так воно і буде. Зокрема, бажання вступу країни до альянсу декларують 82% жителів заходу України, 79% – центру та півночі, 65% – півдня, 59% – сходу.

При цьому 27% хотіли б, щоб Україна навпаки була позаблоковою державою на той час, але лише 24% очікують, що так станеться. Водночас 3% хочуть і вірять, що до 2030 року Україна стане членом Митного союзу Євразійського економічного союзу.

Також респондентів попросили оцінити вплив іноземних політичних гравців на визначення майбутнього України. Так, 64% назвали сильним вплив США (при цьому 69% кажуть, що він позитивний), 63% оцінили як сильний вплив Великобританії (при цьому його позитивним називають аж 79%).

Водночас, роль Європейського союзу оцінюють як сильну 53% опитаних, хоча 71% вважають її позитивною. Роль Росії вважають сильною лише 26%, і 88% оцінюють її як негативну.

Опитування було проведене 2-11 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) серед 2500 осіб, відібраних з вибірки на основі випадкової генерації телефонних номерів. Похибка вибірки не перевищує у 2,2%.

Опитувалися жителі територій, підконтрольних Україні на 23 лютого, при цьому жителі територій, окупованих Росією після цього, опитувалися лише якщо вони відчували себе у безпеці, щоб відповісти на відповідні питання.

Нагадаємо, що в травні КМІС проводив інше опитування, згідно з яким 42% українців називали прийнятною відмову від прагнення України НАТО в обмін на надання їй гарантій безпеки від провідних країн Заходу.

Зазначимо також, що значно пізніше за проведення поточного опитування Україна разом із Молдовою набули статусу кандидатів в члени ЄС. В українському уряді очікують, що країна вступить до цього союзу орієнтовно у 2029 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com