Число противників вступу України до НАТО за березень зросло у 2,5 рази - опитування

23% українців виступають проти вступу України до Північноатлантичного альянсу, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 30-31 березня. Водночас переважна більшість респондентів (68%) вступ до НАТО все ж підтримують.

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Проте, згідно з даними першого проведеного під час війни з Росією опитування від 1 березня, прихильників вступу на той момент було 76%, а противників – лише 9%. Згідно з опитуванням від 8-9 березня, їх було вже 72% та 12% відповідно.

Водночас кількість тих, хто підтримує вступ України до Європейського союзу, з початку березня лише зросла - з 86% до рекордних 91%, а кількість противників такого кроку впала з 5% до всього лише 4%.

Традиційно вступ до цих організацій найбільше підтримують жителі заходу країни, а найменше - жителі сходу, причому різниця між цими макрорегіонами серед противників зараз трикратна у питанні НАТО та чотирикратна у питанні ЄС.

При цьому за минулий місяць українці стали трохи менш оптимістичними щодо термінів гіпотетичного вступу до ЄС: 56% замість 61% вважають, що це відбудеться протягом року-двох, і водночас 23% замість 13% стали вважати, що це трапиться у найближчі п'ять років.

Ще 9% опитаних думає, що Україна вступить до Євросоюзу протягом п'яти-десяти років, 3% – протягом 10-20 років. 4% респондентів взагалі не вірять, що це станеться, а 6% відповісти не змогли. Зокрема, на сході України (Харківська область та Донбас) 10% вважають, що Україна не вступить до ЄС ніколи.

Крім того, "Рейтинг" зафіксував динаміку погіршення протягом березня очікувань щодо термінів перемоги України у війні із РФ. Так, на 30-31 березня лише 5% вірили, що для цього потрібно лише близько тижня, 30% – кілька тижнів, 31% – кілька місяців, 16% – півроку-рік, 4% – більше року. Ще 1% не вірять у перемогу України взагалі, а 14% відповісти не змогли. При цьому ще 8-9 березня 18% вірили у перемогу протягом тижня, а 39% – протягом кількох тижнів.

Сама ж віра українців у те, що напад Росії буде відбитий, за цей час змінилася дуже незначно: на кінець місяця 69% були в цьому абсолютно впевнені, а 26% - швидше вірили, ніж ні. Лише 4% схилялися до того, що російська атака не буде відбита, або були в цьому впевнені (8-9 березня таких було сумарно 6%, а на початку місяця - 10%).

Опитування було проведене серед 1500 респондентів з усіх регіонів, крім окупованих територій Донбасу та Криму, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 2,5%

Нагадаємо, що певне розчарування українців у НАТО викликала неготовність цього блоку встановити безпольотну зону в повітряному просторі України, що передбачає, зокрема, що НАТО зможе збивати російські літаки, що її атакують.

Попри систематичне висловлювання відмови з боку альянсу, українська влада, у тому числі особисто президент Володимир Зеленський, і далі продовжувала певний час наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.

При цьому 90% українців, за даними "Рейтингу" на 8-9 березня, вважали, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи ввести безпольотну зону над Україною. Лише 7% уважали, що не варто продовжувати це робити.

Джерело фото: ua.depositphotos.com