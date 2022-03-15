Підтримка вступу України до НАТО за два тижні березня впала на 4 пункти – опитування

Рівень підтримки українцями вступу України до НАТО станом на 12-13 березня впав на 4 відсоткові пункти, з 76% до 72%, порівняно з 1 березня. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Підтримка вступу до НАТО на 1 березня була рекордною, причому різко виросла порівняно з довоєнним часом: зокрема, у лютому, за даними "Рейтинга", за це виступало 62% опитаних, у січні — 60%, а в грудні — 55%.

У свою чергу кількість тих, хто проти вступу країни до Північноатлантичного альянсу, зросла в березні з 9% до 12% (або принаймні до 11%, як відображено в іншій інфографіці "Рейтинга"). Ще 12% байдуже ставиться до цього, а 5% відповісти не змогли.

Зокрема, на заході кількість прихильників вступу до НАТО зараз становить 86%, противників – лише 6%, на сході ж прихильників 53%, а противників – 18%. Серед молодих респондентів (до 35 років) кількість противників лише 7%, тоді як серед осіб старше 50 років – 14%.

Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Варто зазначити, що влада України останнім часом висловлює певне розчарування недостатністю дій НАТО та окремих країн-членів альянсу у зв'язку з російською військовою агресією проти України.

Зокрема, в якості першочергової вимоги з української сторони звучить заклик встановити безпольотну зону в повітряному просторі країни, що передбачає, зокрема, що НАТО зможе збивати російські літаки, які в нього залітатимуть. Таке рішення нівелювало б перевагу російських сил у повітрі, проте водночас створило б загрозу прямого зіткнення сил НАТО з РФ.

Незважаючи на систематичне висловлювання відмови з боку альянсу, українська влада, у тому числі особисто президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.

При цьому 90% українців, за даними опитування "Рейтинга" від 8-9 березня, вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи ввести безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що цього не варто робити.

Нагадаємо також, що перед війною з РФ про можливість відмови України від прописаного в Конституції прагнення до членства в НАТО, щоб уникнути цієї війни, заявляв український посол у Великій Британії Вадим Пристайко, однак у Міністерстві закордонних справ назвали це "невдалим формулюванням".

Зеленський же, однак, заявив, що відповідь МЗС була правильною, однак констатував, що небажання брати Україну в НАТО вже ніхто не приховує, і це слід відверто визнати, хоча рішення про те, чи прагнути все одно Україні до НАТО, все ж таки залежить від самої України.

15 березня президент заявив щодо неможливості вступу України до НАТО, що він "радий, що наш народ починає це визнавати та розраховувати на себе та наших партнерів, які нам допомагають".