Число противников вступления Украины в НАТО за март выросло в 2,5 раза - опрос

23% украинцев выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 30-31 марта. В то же время пока подавляющее большинство респондентов (68%) вступление в НАТО поддерживают.

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Однако, согласно данным первого проведенного во время войны с Россией опроса от 1 марта, сторонников вступления на тот момент было 76%, а противников - всего 9%. По опросу от 8-9 марта их было уже 72% и 12% соответственно.

В то же время число тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, с начала марта лишь подросло - с 86% до рекордных 91%, а число противников такого шага упало с 5% до всего лишь 4%.

Традиционно вступление в эти организации больше всего поддерживают жители запада страны, а меньше всего - жители востока, причем разница между этими макрорегионами в числе противников по вопросу НАТО трехкратная, а по вопросу ЕС - четырехкратная.

При этом за прошедший месяц украинцы стали чуть менее оптимистичными по поводу сроков гипотетического вступления в ЕС: 56% вместо 61% считают, что это произойдет в течение года-двух, и вместе с тем 23% вместо 13% стали считать, что это случится в ближайшие пять лет.

Еще 9% опрошенных думают, что Украина вступит в Евросоюз в течение пяти-десяти лет, 3% - в течение 10-20 лет. 4% респондентов вообще не верят, что это случится, а 6% ответить затруднились. В частности, на востоке Украины (Харьковская область и Донбасс) 10% считают, что Украина не вступит в ЕС никогда.

Кроме того, "Рейтинг" зафиксировал динамику ухудшения в течение марта ожиданий относительно сроков победы Украины в войне с РФ. Так, на 30-31 марта всего 5% верили, что для этого нужно лишь около недели, 30% - несколько недель, 31% - несколько месяцев, 16% - полгода-год, 4% - более года. Еще 1% не верят в победу Украины вообще, а 14% ответить затруднились. При этом еще 8-9 марта 18% верили в победу в течение недели, а 39% - в течение нескольких недель.

Сама же вера украинцев в то, что нападение России будет отбито, за это время изменилась очень незначительно: на конец месяца 69% были в этом уверены абсолютно, а 26% - скорее верили, чем нет. Лишь 4% склонялись к тому, что российская атака не будет отбита, или были в этом уверены (8-9 марта таковых было суммарно 6%, а в начале месяца - 10%).

Опрос был проведен среди 1500 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,5%

Напомним, что некоторое разочарование украинцев в НАТО вызвала неготовность этого блока установить бесполетную зону в воздушном пространстве Украины, что подразумевает, в частности, что НАТО сможет сбивать атакующие ее российские самолеты.

Несмотря на систематическое высказывание отказа со стороны альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, и далее продолжали определенное время настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.

При этом 90% украинцев, по данным "Рейтинга" на 8-9 марта, считали, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считали, что не стоит продолжать это делать.

Источник фото: ua.depositphotos.com