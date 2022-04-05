"Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, а решение по Крыму не будет откладываться на 15 лет", — Зеленский ответил на все спорные вопросы

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью украинским журналистам. Глава государства уточнил позицию Украины в самых сложных для страны вопросах.

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В частности, гарант подчеркнул, что в настоящее время Украина не намерена соглашаться на так называемый внеблоковый статус. То есть сообщения о том, что украинская сторона якобы "готова отказаться от евроатлантических инициатив", не соответствуют действительности.

"Если завтра нам серьезно предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", — констатировал президент.

Зеленский: Крым — это украинская территория

По итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.

При этом Зеленский подчеркнул, что вопросы Крыма не будут откладываться на 15 лет . По его словам, эта договоренность означает, что в течение этого времени Украина и Россия будут вынуждены найти решение по дипломатическому пути, но это может произойти "хоть завтра".

"10-15 лет – это некоторый формат предложений со стороны Украины. Я думаю, где-то столько же процентов – 10-15%, что Россия на это согласится, потому что 10-15 лет – это не о том, чтобы не поднимать этот вопрос. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути. То есть если мы берем с вами дипломатический путь — это формат, который предлагается. Не решать это сейчас, а решить хоть завтра в течение этого времени", — объяснил гарант.

Кроме того, в ходе интервью Зеленский сообщил, что власти Украины начали сбор информации и поиск людей, причастных к пыткам граждан Украины в ходе войны, развязанной Россией против Украины. В свою очередь Европа создаст совместную комиссию, которая будет заниматься привлечением к ответственности российских преступников.